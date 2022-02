Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Golden Bug et Blutch © Radio France / Alexis Goyer

Golden bug

Album : Piscolabis

Producteur, fondateur d’un label, DJ, sculpteur de groove et de métal, Golden Bug (aka Antoine Harispuru) a vraiment tous les talents ; delivering consistently excellent levels of disco-tinged house and electronica for the last ten years on labels like La Belle, Les Disques de la Mort, Höga Nord, Gomma, Multi Culti and Kompakt. En 2007, Antoine qui est devenu Golden Bug, sort son premier album Hot Robot en 2008 sur le label allemand Gomma. Après 7 ans passés sur Gomma, Antoine décide de monter avec son ami Herr Styler et La Tebwa Rec son propre label, La Belle Records où il y sort de nouveaux EP : Room 666, Wrong Thing, Black Soul (remixés par Red Axes, Remain, Freeform Five et Jupiter Lion) et bien d’autres. En parallèle, Golden Bug sort une série d’EPs sur le label d’Ivan Smaggh Les Disques de la mort dont le titre phare Wild Boys agrémenté de la voix du chanteur français Yan Wagner. Chaque mix, chaque collaboration, chaque nouvelle production nous rapproche de la sortie, en 2016, de son deuxième album V.I.C.T.O.R, puis Piscolabis aujourd'hui.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Blutch

Album : Terre promise

‘Terre Promise’ est le premier album de l’artiste électronique français Blutch. Entre nostalgie et mélancolie dans sa Bretagne natale, un voyage aux confins de l’électronica, du breakbeat, de la house et de l’IDM. Marchant sur les pas de Rone, James Holden, Four Tet ou du duo Bicep, Blutch affirme avec ce manifeste sa capacité à dessiner des paysages méditatifs comme des escapades dancefloor, synthèses de multiples influences croisées au fil d’un parcours sans fautes, de ses premiers amours hip-hop et abstract de beatmaker qui ont affolé les plateformes de stream, ses vinyles house sortis sur le label Barbecue remixés par la crème des gardiens du genre, de la légende américaine Terrence Parker aux plus confidentiels Red Rack’em et Strip Steve ou encore du nouveau chapitre aventureux qu’il a commencé à écrire sur Astropolis Records depuis 2020 avec ‘La Cité des Étoiles’, remixé par le grand Michael Mayer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le mix exclusif de Blutch Par Blutch

Tracklist :

Poplar

Cobalan

Rosko

Les Sables Blancs

Les Bois

River

Phoenix