Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Kittin & The Hacker

Album : Third

Les ambassadeurs de l’électroclash, Miss Kittin & The Hacker, renouent pour un troisième album. Près de 13 ans que les deux DJs grenoblois n’avaient pas sorti d’opus après Two en 2009, si ce n’est leurs EPs solos Cosmos en 2018 et Le Théâtre des Opérations en 2017. Caroline Hervé (alias Kittin) et Michel Amato (The Hacker) sont à la fois des artistes emblématiques et influents. Avec quatre albums solo et d’innombrables EP couvrant les trois dernières décennies, Kittin est aussi bien connue comme DJ et productrice que pour le style vocal instantanément reconnaissable dont elle a fait sa marque. L’influent The Hacker une légende de la scène musicale française électro, fait de la musique depuis la fin des années1980 et applique une prouesse technique inégalée à tout, du synthé-pop à la techno, en passant par l’EBM et l’électronique d’avant-garde.

Tracklist du mix :

-Ostbahnhof radio edit

-1900 radio edit

-Purist

-retrovision

-Soyuz

-Stripper

-Stock exchange

30 min Le mix de Kittin & the Hacker Par Alexis Goyer