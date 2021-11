Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Etienne Daho

Entre rééditions et sorties, cette fin d'année marque le 40ème anniversaire de la sortie du 1er album d'Etienne Daho.

Léonie Pernet

Album : Le cirque de consolation

Depuis la sortie de son 1er album "Crave" en 2018, une chose semble certaine : il faudra désormais compter avec la multi-instrumentiste, chanteuse et productrice Léonie Pernet pour déconstruire la pop made in France, la métisser, la densifier, y ajouter sa touche de génie et son grain de mélancolie. Léonie Pernet annonce aujourd’hui son 2e album "Le Cirque de Consolation" qui sortira le 19 novembre. Elle y lève le voile sur sa voix, plus émouvante que jamais, et nous offre des chansons aux textes racés et généreux. Percussions africaines, orientales, synthétiseurs, boîte à rythmes ou batterie ; Léonie mélange les genres et les instruments avec une aisance folle.

Keren Ann

Single : Strange Weather

Keren Ann est sur la route avec le Quatuor Debussy avec lequel elle revisite son répertoire, 8 albums sur 20 ans de carrière. Son nouvel album avec le Quatuor sortira début février 2022 et elle est en concert le 20/11 à Créteil, le 22/11 à Lyon, le 23/11 à Lieusaint et le 25/11 à Brussel.