Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Lujipeka

ZKR

Julien Cholewa

Il est un des organisateurs de L2 P, la première convention dédiée au mouvement hip hop, du 02 au 06/03 à La Place à Paris.

Chloé Bougon

Elle est responsable de la gestion des artistes chez Atlanticus Music (une plateforme de NFT musicaux) et interviendra lors de la convention L2P sur le sujet des NFT, sujet qui agite l'industrie musicale depuis des mois.