Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Superpoze

Album : Nova Cardinale

Le nouvel album studio de Superpoze, sortira le 25 mars 2022. Après des compositions pour le cinéma, le théâtre, le rap et la chanson française, Gabriel Legeleux, alias Superpoze, reprend le fil de sa conversation avec la musique électronique et instrumentale. Il enrichit son œuvre intime et singulière d’un troisième album dense et vaste, où cordes, flûtes et chœurs rejoignent ses fidèles synthétiseurs, pianos et percussions.

L’album a été enregistré et mixé par Sylvain de Barbeyrac à Paris aux studios Pigalle et Motorbass, puis masterisé par Joe LaPorta chez Sterling Sound à New-York. Gabriel a écrit une lettre. Il y raconte l’histoire de la conception de son album, de l’éveil du désir à la réalisation technique pure. En voici le dernier paragraphe :

Nova Cardinale est un album qui me semble être un monde plus qu’un récit. Un endroit fait de sons dans lequel on peut trouver un chemin, se perdre ou rester immobile et observer les alentours. Un album au sein duquel les morceaux vivent à grande échelle, s’étendent de l’intime à l’emphase. Un album avec de la perspective et des points de fuite. Ce fût un travail d’écriture intime et sensible, et aussi un vrai travail technique de son et de production. À l’écoute de l’album, ces deux aspects me semblent aujourd’hui indissociables.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

SOFA (French 79 et Benjamin Faugloire)

Mini EP : Looking for sattelite

La rencontre du pianiste Benjamin Faugloire et du producteur French 79 consacre le croisement de deux approches de composition : science approfondie de l'harmonie et richesse des nuances acoustiques du piano d’un côté, maîtrise des constructions répétitives et infinité des traitements numériques de l’autre. Mais loin d’une intention de remix, qui verrait Benjamin Faugloire revisiter French 79 - ou inversement - les compositions sont co-construites en aller-retour entre les deux pôles de création et les éléments clés de leurs langages musicaux respectifs. Le résultat balaie un large spectre courant de l’ambient au dance floor et de l’acoustique au synthétique. On pense tour à tour aux aux progression d'un Laake, aux ambiances d’un Nils Frahm, et à l’énergie d’un Ivory Tower (Chilly Gonzalez & Boys Noize).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

--

Lous & The Yakuza

Single : Kisé

Dans cette chanson, Lous exprime le sentiment friable de l’amour et cette sensation qu’il peut laisser une fois passée l'euphorie du début.

Jeune et fougueuse, elle choisit le côté surréaliste de la vie plutôt que la dure réalité.

Pour ce nouveau projet, Lous garde le même crew. Produit par El Guincho et Mems**,** Kisé est un titre pop explosif aux sonorités hip-hop classique, sur lequel on danserait aussi bien dans la rue que dans un club.

A l’image, Lous est restée fidèle à Wendy Morgan et nous livre ici un clip entre réalité et fantaisie.

Sa fascination pour l’univers des animés et des mangas est mise en lumière dans Kisé. Inspirée par le maître de l'animé Satoshi Kon, Lous traverse des mondes par des jeux de transitions inattendues, entre euphorie, surréalisme et réalité.

Après son fulgurant premier single "Dilemme" (55M de streams, platine en Italie), suivi de collaborations internationales prestigieuses (Joey Bada$$, Tha Supreme & Mara Sattei, Sfera Ebbasta), Lous a dévoilé son premier album Gore en 2020, qui cumule plus de 130M de streams dans le monde et 40M de vues sur YouTube.

Lous s'est distinguée par des performances remarquables sur Colors, Jimmy Fallon et Tiny Desk. Elle a aussi bénéficié du soutien de médias prescripteurs et d’articles très élogieux qui l'ont positionnée comme une artiste incontournable.

Elle sera en concert à la Maroquinerie à Paris le 25/05, aux Nuits Sonores à Lyon le 26/05, au Rush Festival à Rouen le 03/06, au We Love Green le 04/06 et aux Vieilles Charrues de Carhaix le 16/07.