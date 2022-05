Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Dombrance

Album : République électronique

De Brooklyn à DBFC, Dombrance est passé par plusieurs noms pour faire le sien depuis maintenant quelques années. Rock et électro, deux matrices ayant forgé son identité musicale, se percutent à nouveau dans ce nouvel album République électronique, retraçant les mandats de tous les présidents de la 5ème. Loin de faire des pastiches d’hymnes de campagne, Dombrance livre ici le grand mix ultime de 1958 à nos jours.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

The Supermen Lovers

Album : Body double

2001 : Guillaume Atlan est nommé avec ‘Starlight’ aux MTV Awards dans les meilleurs artistes français. 20 ans plus tard, la première génération French Touch (Modjo, Demon, Cassius, Stardust, Etienne de Crécy etc.) n’est plus ou presque. Parmi les rares encore en activité, The Supermen Lovers, qui dévoilera fin mai son quatrième album studio, ‘Body Double’. Référence au long métrage de Brian de Palma et sa plastique impeccable, le disque fait foi des nombreuses rencontres artistiques et tumultes amoureux qui nourrissent Guillaume pendant ses voyages à Kyiv (2018-2020). L'amour peut déplacer des montagnes mais aussi détruire un homme. Des démons et émotions qui le font repasser la porte des studios, entre Paris et Kyiv, qui lui rappelle la capitale dans les années 90 : une énergie forte, une soif de découverte, de création et une pure spontanéité. A cheval entre 2 corps musicaux, le coeur de Body Double balance entre l’electro-disco vocal et le clubbing hypnotique, sans oublier ce pêle-mêle analogique/digital cher à l’artiste. C’est un producteur d’electro, un DJ, mais avant tout un multi-instrumentiste. Les machines au contact des « vrais » instruments…

Setlist du mix

Quietness After Desire

Pigeon

Call My Name (ft. Georges Sound)

She Doesn't Care That I Know

My Only (ft. Ashley Slater)

You Can Go Outside & Play in the Snow

Mendoza (ft. Nampa)