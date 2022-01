Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Marc Lavoine

Album : Adulte jamais

Tour à tour auteur, comédien, performer hors pair – notamment dans son dernier concert piano voix « Dans la peau », Marc Lavoine est un artiste total qui promène sa liberté sur tous les terrains d’expression. Trois ans et demi après son dernier album studio, il revient pour notre plus grand plaisir à ses premières amours.

« Adulte Jamais », le nouvel album de Marc Lavoine, inclus les duos avec Grand Corps Malade et Virginie Ledoyen

Cats on trees

Album : Alie

Après deux albums à succès, Cats on Trees (2013) et Neon (2018), Nina et Yohan ont affronté, comme chacun d’entre nous, une crise pandémique qui les ont obligés au confinement, à l’introspection… et, malgré un temps de sidération, à la création. De nécessaire, cette séparation forcée est devenue salvatrice pour les deux musiciens. Après des mois de tournée intense, pour la première fois, ils se sont laissé respirer. Chacun travaillait chez soi, tôt le matin ou dans la nuit, faisant dialoguer une hypersensibilité partagée via leurs écrans respectifs. À la levée des contraintes sanitaires, ils ont pu se retrouver dans leur studio toulousain pour finaliser l’enregistrement, dans une atmosphère conviviale qu’ils n’avaient plus connue depuis longtemps, ignorant la pression pour partager une bouteille de vin et jammer un refrain composé autour d’une table

« Nous avons voulu retranscrire en chansons ce qu’il y avait de plus profond en nous deux, tout en nous rendant plus autonomes du point de vue sonore, commente Nina. Je n’ai jamais autant joué de piano, mis mon nez dans les techniques de production. » « Cet album, c’est énormément de travail et beaucoup de chance, des hasards heureux comme la rencontre avec Liam et Spike, rajoute Yohan. On a gagné en douceur, en compréhension de l’autre, ce qui lui offre une nouvelle profondeur. »

--Baptiste W.Hamon

Single : "Je m'abandonne à toi"

Il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans les chansons de Baptiste W.Hamon. Au même titre que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan, du Phil Ochs… Comment cohabitent, s’enlacent même ces influences doit rester un mystère. Mais le croissant et le whisky sont en claire bamboche sur le nouvel album de Baptiste. Sur Soleil, Soleil Bleu, il nous recevait avec un sérieux Bloody Mary à la main*.* Ce troisième album répond par un drôlatique Boire Un Coup. Car après l’alcool triste, après l’ivresse espiègle d’un album entièrement enregistré avec le Toulousain Barbagallo (Barbaghamon, 2021), est arrivée l’heure de l’alcool guilleret.

Trois ans après la sortie de "Soleil, soleil bleu", Baptiste W. Hamon sera de retour en avril 2022 avec un troisième album "Jusqu'à la lumière" entre pop, chanson et americana, enregistré par le maître orfèvre de la scène alternative anglo-saxonne John Parish.