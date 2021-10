Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Captain Mustache et Amanda Lear © Radio France / Alexis Goyer

Amanda Lear

Album : Tuberose

20ème album d'Amanda Lear et une première, puisque toutes les chansons sont en français. Des reprises de Bashung, Julien Doré, Barbara..., des titres originaux ou des reprises de ses anciens titres, Amanda Lear plonge avec délice dans un registre inattendu.

Captain Mustache

Album : Indigo memories

Depuis que Captain mustache s'est lancé sous ce nom très "disco", tout lui sourit. Collaborations marquantes, signature sur des labels électros prestigieux, et bientôt un nouvel album attendu pour décembre. Découverte de cet artiste ce soir dans Côté club avec un mix exclusif.

Tracklist:

• Captain Mustache - Everything (feat. Play Paul) [Kompakt Records]

• Captain Mustache - Paola [Bedrock Records]

• Captain Mustache - Mentally Naked (feat. Chicks on Speed) [My Favorite Robot Records]

• Captain Mustache - Black Light [Correspondant]

• Captain Mustache & Chicks on Speed - Good Weather Girl (Lauer Remix) [Permanent Vacation]

• Captain Mustache - Special Friend (feat. Play Paul) [Bordello A Parigi]

• Captain Mustache - Computer Monkey (feat. The Advent / DMX Krew Remix) [Les Yeux Orange]

• Captain Mustache - The Mirror (feat. Dave Clarke) [Science Cult]