Julia Pialat

Livre : Quand la ville s'éteint

Cobra, la vingtaine, a grandi dans le quartier de Strasbourg – Saint-Denis à Paris. Il partage son temps entre l’épicerie de son père, le bar Chez Jeannette, l’écriture de son premier album de rap et l’envie farouche de réussir. Il n’a aucun contact, pas d’argent, juste son enthousiasme, et se donne un an pour percer.

Un jour, il fait la rencontre de Chérif, un ancien producteur de raï en déshérence, qui accepte de mettre à disposition son studio d’enregistrement. Leur amitié va tout bousculer.



Armé d’un style bouillonnant et d’une énergie à 140 pulsations par minute, Quand la ville s’éteint mêle rap, électro et raï pour raconter le destin de Cobra, déchiré entre ses origines populaires et ses rêves de gloire. C’est aussi le portrait d’un quartier en proie à une gentrification sauvage, devenu fief de la production artistique, et celui d’une génération qui cherche sa place sur une scène musicale où l’on passe de l’ombre à la lumière en un rien de temps. Et inversement.

Saycet

Album : Layers

De prime abord, le parcours de Saycet peut sembler atypique. Il est pourtant extrêmement fluide, comme guidé par une force extérieure vers l’accomplissement logique de sa destinée de musicien, compositeur et de producteur. Une évolution à rebours d’une époque saturée qui essore souvent les artistes et qui a fait de Pierre Lefeuvre, la tête pensante du projet depuis maintenant 15 ans, une pièce maîtresse du paysage de la musique électronique française.

Setlist du mix live de Saycet : Malaparte / Layers / Lightyear / Moutaineers