Les spectacles sont à l'arrêt depuis le week-end dernier et le reconfinement. Les théâtres sont fermés, ils ne peuvent plus recevoir de public, mais les artistes continuent à travailler et à répéter, pour préparer la sortie du deuxième confinement. Et c'est vital pour eux. C'est le cas au Monfort, à Paris.

Note histoire de Jana Klein et Stéphane Schoukroune © Christophe Raynaud de Lage

La semaine prochaine devait être présenté "Notre Histoire", un spectacle qui interroge l'antisémitisme, autour d'une histoire intime. Celle de Jana Klein et Stéphane Schoukroune, un couple de comédiens dans la vie. Et c'est la deuxième fois que le spectacle est reporté. Déjà en mars, à quelques jours de la création au Studio-Théâtre d'Altforville, la première avait été annulée. Les directeurs du Monfort avaient pu voir un filage, et l'avaient programmé dans leur saison à partir de lundi prochain. Et là, patatras, le deuxième confinement, la première n'aura pas lieu lundi prochain. Mais le spectacle a été présenté en petit comité devant des programmateurs.

"Notre Histoire" de Yana Klein et Stéphane Schoukroune est d'ors et déjà reprogrammé du 31 mars au 11 avril 2021 au Monfort à Paris