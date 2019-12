Dans les coulisses ce matin de l'Académie de l'Opéra de Paris, à l'occasion de la célébration des 350 ans de l'institution. L'Académie propose tous les ans, à des chanteurs, mais aussi à des artisans d'art des parcours de formation professionnelle pour une quarantaine de jeunes.

Les artistes et artisans de l'Académie de l'Opéra national de Paris © J'adore ce que vous faites

L'Académie propose tous les ans, à des chanteurs, mais aussi à des artisans d'art des parcours de formation professionnelle pour une quarantaine de jeunes. Le photographe Heinz Peter Kens a réalisé des photos dans les ateliers qui sont exposées en ce moment à la gare de l'Est à Paris.

Depuis 350 ans, l'Opéra national de Paris dispose d'un savoir-faire dans les métiers d'art. Cette académie permet à des jeunes de peaufinner leur formation, avant leur entrée dans la vie professionnelle.... Et cela concerne, les métiers visibles sur le plateau, comme les chanteurs ou les musiciens, mais ce matin, j'ai choisi de vous faire rencontre ceux qui sont dans l'ombre, et dont on parle moins. Ce sont les métiers qui participent à la fabrication des décors, des perruques et des costumes.

Transmettre, former, créer c'est l'ambition de cette Académie qui a été créée en 2015 à l'arrivée de Stéphane Lissner à la tête de l'Opéra national de Paris.... Et c'est Myriam Mazouki, qui en assure la direction

Prochaine création de l'Académie de l'Opéra national de Paris, "L'Enfant et les sortilèges", la fantaisie de Ravel et le ballet "L'après-midi d'un Faune". A partir du 20 janvier 2020 au Palais Garnier.