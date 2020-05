En coulisses avec les violoniste Renaud Capuçon qui a enregistré un concert sans public à la Philharmonie de Paris.

Renaud Capuçon et ses amis sur la scène de la Philharmonie de Paris © ARTE

Les salles de spectacles vont pouvoir commencer à recevoir du public à partir du 2 juin en zone verte et à partir du 22 juin en zone orange. Et cette semaine, les musiciens ont repris le chemin des plateaux. C'était le cas à la Philharmonie de Paris pour deux concerts enregistrés par ARTE CONCERT, dont celui avec le violoniste Renaud Capuçon et ses amis. 23 solistes pour interpréter Les Métamorphoses de Strauss...

Pour la Philharmonie de Paris, ces concerts sont un galop d'essai avant d'envisager le retour du public. En tout cas ces deux concerts ont été des succès auprès du public, celui de mercredi soir avec l'Orchestre de Paris a réuni plus de 320 000 visiteurs ! C'est exceptionnel pour un concert classique. Ces concert sont toujours en accès libre sur les sites d'ARTE CONCERT de PHILHARMONIE LIVE.

Et la semaine prochaine, ce sont les formations musicales de Radio France qui reprennent le chemin des répétitions à la Maison de la Radio, pour une reprise des concerts sur France Musique le 6 juin.