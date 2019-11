Dans les coulisses ce matin de "War horse". Un spectacle du National Theatre de Londres, qui arrive en France après une grande tournée mondiale.

Scott Miller, Rianna Ash, Alex Hooper, Mark Matthews dans War Horse © Brinkhoff&Mogenburg

C'est l'histoire d'un cheval nommé Joey embarqué dans le bourbier de la Première Guerre mondiale, et qui débarque dans les tranchées en France. Ce spectacle est un énorme succès depuis plusieurs années. On peut même parler de phénomène. Lauréat de plus de 25 prix internationaux, dont le Tony Award de la « Meilleure Pièce de Broadway » en 2011. Il est présenté en France dans sa version anglaise, sous-titrée. Il est inspiré du roman de Michael Morpurgo. Avec sur scène, 40 artistes performeurs...

Et il y a bien sur le fameux cheval qui est le héros de l'histoire, Joey, qui est en fait une marionnette. Elle a été imaginée par les Sud-Africains de la Handspring Puppet Company, spécialistes du genre. Le cheval pèse 63 kilos, il est actionné par 3 manipulateurs, sous la houlette du metteur en scène Gareth Aled. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est un cheval plus vrai que nature. Il respire, il remue les oreilles, ses yeux brillent. Toutes les réactions du cheval sont réalisée en direct par trois manipulateur

Une comédienne française figure dans la distribution, Nathalie Kimberling.