Bonne nouvelle pour les fans, les principaux studios où fut tournée la série culte sont désormais ouverts aux visiteurs. Le "Game of Thrones Studio Tour" se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Belfast. Au programme : une visite immersive des décors de cette superproduction TV.

L'entrée du musée Game of Thrones © Radio France / Alexis Demeyer

Une ancienne filature de lin, nichée au pied d'une colline verdoyante où broute un troupeau de moutons... C'est bien ici qu'ont été tournées les scènes d'intérieur d'une des plus grandes séries du XXIè siècle. 10 000 m2 de studios viennent d'être reconvertis en musée.

Le trône de fer © Radio France / Alexis Demeyer

L'exposition immersive commence par la projection d'un "best of" des 8 saisons de "Game of Thrones", l'occasion de retrouver Jon, Arya, Cersei, et bien sûr Daenerys et ses dragons.

Game of Thrones Studio Tour © Radio France / Alexis Demeyer

On pénètre ensuite dans les impressionnants décors du Royaume des 7 couronnes. Storyboards, maquettes, costumes, accessoires nous permettent de replonger immédiatement dans l'univers de la saga GoT. Même chose avec l'armurerie, où nous accueille Tommy Dunne, maître d'armes sur les 73 épisodes de la série : "toutes les épées présentées ici sont celles qui ont été utilisées sur le tournage. Même chose pour les lances, les boucliers, les arcs. On a même reconstitué l'atelier où je les ai fabriquées."

La grande réussite de ce musée, c'est de montrer comment se déroule un tournage

La scénographie met l'accent sur les coulisses de la création, avec plusieurs activités qui impliquent directement les visiteurs. Il est par exemple possible de tuer des méchants avec des flèches, grâce à des arcs qui ont vraiment servis lors du tournage et un stand d'effets spéciaux nous permet aussi de nous transformer en Marcheur Blanc, c'est-à-dire en zombie.

Sarah Gower, maquilleuse en chef de "Game of Thrones", est celle qui a conçu les masques portés par les cascadeurs incarnant des Marcheurs Blancs. "Je trouve ça génial de présenter nos différentes fonctions, ça permet au public de prendre conscience de tous les détails qui contribuent à la réussite d'un tournage."

Plusieurs acteurs de "Game of Thrones" ont le déplacement en Irlande du Nord pour l'inauguration de ce "Studio Tour" : Ian McElhinney (alias Barristan Selmy), Daniel Portman (Podrick), Natalia Tena (Osha), ou encore Ian Beattie, l'interprète de l'ignoble chevalier Meryn Trant. Le comédien, beaucoup plus sympa dans la vie que dans la série, ne cache pas son émotion à revenir pour la première fois sur les lieux du tournage.

La dernière fois que je suis venu ici... ils m'ont tué ! Après ma dernière prise, j'étais triste quand le réalisateur a dit "coupez", d'autant qu'Arya venait justement de me couper la tête.

Malgré le tarif élevé (près de 50 euros l'entrée), l'immense popularité de la série et la qualité de l'exposition devraient faire de ce projet un succès.

Il faut dire que l'ouverture de ce "Studio Tour" était très attendue par les professionnels du tourisme nord-irlandais. Un véritable pèlerinage "Game of Thrones" est d'ailleurs possible dans la région, puisque plusieurs lieux de tournage extérieurs sont à proximité, notamment le petit village côtier de Ballintoy, qui a servi de fief aux Greyjoy, la famille royale des Iles de Fer.

