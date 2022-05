Une mini série en quatre épisodes, un "whodunit" aux accents d'aventure policière signé en 1934 par Agatha Christie, mais sans Miss Marple et Hercule Poirot. Sans doute pas le roman le plus connu de la reine du crime, mais adapté avec fidélité et un savoureux soupçon d'humour.

Lucy Boynton et Will Poulter © / Agatha Christie Ltd - Mammoth Screen

La série est signée et mise en scène par Hugh Laurie ("Dr House"), et pour cette première adaptation l'acteur-réalisateur n'a pas choisi la facilité puisqu'il s'attaque a une intrigue particulièrement complexe. Agatha Christie a publié ce roman en septembre 1934, soit quelques mois à peine après la sortie du "Crime de l'Orient Express".

Le duo qui s'improvise détective n'est pas sans rappeler les Beresford des premiers ouvrages de la romancière. Mais contrairement à Tommy et Tuppence, Frankie et Bobby ne réapparaitront pas dans l'oeuvre d'Agatha Christie. Dans cette série, ils sont interprétés par Will Poulter ("Le monde de Narnia" et "Le labyrinthe") et Lucy Boynton ("The Politician" et "Modern Love").

À leurs côtés, comme souvent dans les séries british, le casting offre une diversité toujours bienvenue. Ainsi que quelques caméos : Hugh Laurie (on n'est jamais mieux servi que par soi-même), mais également pour une seule scène, mais ô combien savoureuse, Jim Broadbent et Emma Thompson.

Emma Thompson et Jim Broadbent © / Agatha Christie Ltd et Mammoth Screen

"Esprit d'Agatha, Es tu là ? Oui, sans conteste !" répondent en choeur les critiques d'Une heure en série

Le plus de la série : le duo Frankie et Bobby

Ni Poirot, ni Miss Marple, mais l'une de ces héroïnes pétulantes dont Agatha Christie avait le secret : Frances Derwent, dite Frankie.

La romancière, qui avait un côté très rock n'roll affirme Sonia Feertchak, aimait brosser des portraits de jeunes femmes libres pour leur époque. "Bien que le roman ait été publié, dans les années 1930, souligne-t-elle, Hugh Laurie n'a pas eu à forcer le trait. Il a pu reprendre tel quel, ou quasiment, la Frankie dépeinte par la romancière sans avoir à lui bricoler un féminisme de façade ou lui rajouter une touche de radicalisme très post #MeToo qui malheureusement, rendent souvent artificiels les personnages féminins ainsi modernisés."

Le duo Frankie et Bobby fonctionne à plein régime

Will Poulter et Lucy Boynton © / Agatha Christie Ltd - Mammoth Screen

On retrouve ici le grand classique de nombreuses séries, qu'elles soient ou non adaptées d'Agatha Christie : le duo dont on sait dès le départ qu'il va finir ensemble. L'intrigue passerait presque au second plan, remarque Benoit Lagane : "Même si, parfois, on ne pige pas tout de l'enquête, qu'on est un peu perdu, ce n'est pas grave parce que, comme dans toute bonne série du genre, on avance avec eux et on les aime immédiatement."

La petite musique de Hugh Laurie

Benoit Lagane parle même de chorégraphie : "Ça joue comme ça chante. La bande son est assez géniale, à la fois anachronique mais revisitée en permanence dans des registres surprenants."

"Ça rend hommage, renchérit Marjolaine Boutet, à ce plaisir qu'ont les Gallois de chanter, chanter dans les églises, chanter au pub, etc."

Whodunit

Au milieu de ce concert de louanges, il ne faut pas oublier l'intrigue, construite comme des poupées russes, se réjouit Marjolaine Boutet : "Chaque mystère révèle une énigme encore plus obscure et une fois qu'on a ouvert toutes les poupées russes, il faut les remettre dans le bon ordre pour trouver la véritable clé du mystère. Et on retrouve là évidemment tout le talent d'Agatha Christie."

Un regret, plutôt qu'une critique pour finir : Sonia Feertchack aurait bien fait durer la scène de révélation finale parce que "la réponse à la question "Pourquoi pas Evans ?" est vraiment géniale."

Sonia Feertchak est l'auteure d'un essai sur Agatha Christie, ("La vérité tue", Philo Magazine Édition), dans lequel elle propose un regard neuf sur les romans d'Agatha Christie, à partir d’un constat très simple : sur 66 romans à énigme, plus de 50 mettent en scène des crimes familiaux ou ont pour cadre une famille.

Pour l'anecdote, ce roman a été adapté par France 2 en 2013 dans "Les petits meurtres d'Agatha Christie". Le duo Frankie et Bobby avait alors été remplacé par le trio formé du commissaire Laurence, de la journaliste Alice Avril et de la secrétaire Marlène Leroy. Quant au titre, Evans était devenu Martin.