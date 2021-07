Le titre "What’s life" réunit Cordae et Common, deux artistes issus de deux générations du Rap américain, engagés, impliqués dans la lutte pour la défense des droits des afro-américains, et la mise en valeur de la culture afro-américaine sous toutes ses formes.

Cordae & Common - "What’s Life" © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns - Prince Williams/Wireimage

Cordae est un artiste américain âgé de vingt-trois ans, connu jusqu’il y a quelques mois sous le nom de YBN Cordae. « The Lost Boy », son premier album sorti en 2019 avait totalement séduit notre service de la programmation musicale de France Inter. Nous avions joué deux titres extraits de ce disque dans notre Playlist, « RPN » sur lequel était invité Anderson .Paak, puis « Way Back Home » avec Ty Dolla $ign.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rappeur talentueux, originaire de la Caroline du Nord, Cordae a connu une ascension rapide et méritée, à travers son parcours avec le collectif YBN, puis avec son premier album qui lui a valu de nombreux éloges. Il a une grande culture musicale et très bonne connaissance de l’histoire du rap. Il a été très marqué par l’âge d’or du rap américain, des artistes tels que Rakim, Nas, Jay-Z ou Big L, et cela s’entend dans son Rap, technique, très bien écrit et parfois mélodieux.

Pour son nouveau titre, Cordae a invité Common, une des figures de cet âge d’or du rap.

Originaire de Chicago, Common produit depuis le tout début des années quatre-vingt-dix (sous le nom de Common Sense dans un premier temps) une musique de qualité, du Rap haut de gamme teinté de Soul et de Jazz. Plusieurs de ses albums sont considérés comme des « classiques » du Rap : « Resurrection » (1994), « Like Water For Chocolate » (2000) ou encore « Electric Circus ».

Cette collaboration entre Cordae et Common est extraite du projet « Liberated / Music For The Movement Vol. 3 », un EP de 5 titres qui vient de sortir chez Hollywodd Records, sur lequel sont également présents la chanteuse Cholé et le saxophoniste Kamasi Washington.