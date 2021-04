Le printemps commence bien avec Jungle. La formation britannique est de retour avec "Keep Moving". Cette irrésistible ode à la danse et la joie, précède la sortie de l’album "Loving in Stereo" attendu le 13 août.

Jungle, la formation britannique est de retour avec "Keep Moving". Cette irrésistible ode à la danse et la joie, précède la sortie de l’album "Loving in Stereo". © Anna Victoria

Jungle est un collectif de musiciens/ producteurs /chorégraphes et danseurs, formé à Londres en 2013 par le duo Josh Lloyd-Watson et Tom McFarland.

Les deux amis qui se connaissent depuis l’enfance se sont donné pour ambition de faire danser la planète toute entière.

Pour ça, ils mettent au point un redoutable cocktail : à base de néo soul, teinté de disco, de funk et de pop : une musique élégante, référencée, et produite avec une extrême précision, qu’ils associent à une dimension chorégraphique, mise en scène à travers leurs clips et leurs prestations scéniques toujours très soignés.

Une recette imparable qui fait mouche immédiatement.

« Busy Earnin’ » c’est l’un des tous premiers tubes de Jungle d’abord publié en single en 2013. Ce titre et quelques autres figurant sur leur premier album « Jungle » sorti en 2014, vont propulser le collectif au premier rang de la scène musicale internationale, où Jungle se distingue par un son diabolique et une énergie contagieuse.

Très vite on salue la qualité de leurs prestations scéniques, de leurs réalisations vidéo, ou de leur production.

Un engouement qui ne se démentira pas, loin s’en faut, lorsque parait en 2018 « For Ever » le deuxième album de Jungle, qui recèle une nouvelle flopée de tubes plus dansants les uns que les autres.

C’est à compter de cette période que Jungle va vraiment afficher, en plus de son duo fondateur qui évolue désormais à visage découvert, les musiciens et les chorégraphes qui incarnent la dimension scénique et visuelle du collectif.

Trois ans après « For Ever » Jungle est aujourd’hui de retour avec « Keep Moving » un tout nouveau single qui précède ce qui sera donc le troisième album de la formation britannique.

Intitulé « Loving in Stereo », cet album qui est le fruit d’une année passée en studio, nous permet de retrouver ce qui est l’essence même de Jungle : l’énergie dans la musique et la joie quand elle se danse

Quand nous composons il y a de l’espoir, peut-être qu’aujourd’hui nous allons créer quelque chose qui influencera la vie des gens et changera la manière dont ils se sentent. Si tu peux faire quelque-chose qui va rendre les gens heureux, c’est un sentiment formidable. » (Josh Lloyd Watson)

« Loving in Stereo » proposera 14 nouveaux titres, et pour la première fois des collaborations (avec le rappeur Bas ou la chanteuse Priya Ragu). Par ailleurs, chacun des titres de l’album sera clippé et chorégraphié dans un projet global d’envergure :

Notre intention était de créer une série de vidéos où nous pourrions développer l’histoire des personnages dans la durée et offrir au public la chance d’établir un lien émotionnel avec eux » (Tom Mc Farland)

Ainsi « Keep Moving » le nouveau single de Jungle, est accompagné d’un magistral vidéo clip, réalisé par Charlie di Placido, dans une inspiration très West Side Story, avec des chorégraphies de Nathaniel Williams et Cece Nama.

Jungle a également annoncé son retour sur scène avec une tournée mondiale qui passera par la France le 27 janvier 2022 au Zénith de Paris.