JMSN est un auteur, compositeur, chanteur, multi-instrumentiste, ingénieur du son, originaire de Detroit. Depuis 6 ans il est un des acteurs importants de la nouvelle scène R'n'B américaine.

JMSN, en concert en 2012 à Atlanta © AFP / Andrew H. Walker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le parcours de JMSN est assez atypique. Il a commencé la musique jeune, à Detroit, au sein d’un groupe de rock (Love Arcade) dans lequel il chantait et jouait d’à peu près tous les instruments. Ayant appris dès l’âge de 12 ans à travailler sur le logiciel Pro-Tools, il est également capable de produire et d’arranger sa musique.

Parti s’installer à la fin des années 2000 à Los Angeles, il commence un nouveau projet musical en solo, sous le nom Christian TV, plutôt orienté pop / rock FM, qui connait un certain succès. Mais il décide en 2011 d’arrêter Christian TV, de quitter sa maison de disque, de monter son propre label (White Room Records) et de sortir des chansons sous le nom de JMSN.

Il a participé depuis, aux côtés de The Weeknd, Frank Ocean ou encore How To Dress Well, au renouveau du R'n'B aux Etats-Unis, genre musical toujours aussi populaire au cours de la décennie précédente, mais nettement moins inventif et influent qu’auparavant. Avec ces artistes, le R'n'B a été remis en avant et a regagné ses lettres de noblesse.

Avec " Priscilla " son premier album sous le nom de JMSN en 2012, il s’est positionné rapidement au cœur de l’émergence de ce nouveau R'n'B, avec un son classieux, précis et quelques chansons remarquables.

Cela lui a permis de se rapprocher de plusieurs artistes importants, tels que Kendrick Lamar, J.Cole, Kaytranada, Ab Soul, The Game, Mc Miller, et de collaborer avec eux sur différents titres.

Depuis, JMSN produit et sort ses albums à un rythme régulier : « JMSN » en 2014, « It is » en 2016 » et « Whatever Makes U Happy » en 2017, ainsi que différents EP sur son label White Room Records.

JMSN a sorti ce mercredi 31 janvier « So Badly », un titre en forme de déclaration d’amour, qui nous laisse penser que JMSN sera plus actif que jamais en cette année 2018.