Chevalrex, alias Rémy Poncet, est un jeune homme dont nous avons suivi les débuts et qui devrait encore faire parler de lui en 2018.

Capture écran d'un clip de Chevalrex © Chevalrex

Chevalrex est apparu sur la planète musique en 2013 avec un premier album intitulé « Catapulte », enregistré à la maison et sur lequel il joue de tous les instruments

Puis, en 2016 Chevalrex publie l’album « Futurisme » qui sentait bon la pop française à l’image du titre « Orléans » diffusé tout l’été dans la play-list de France Inter, ou encore le titre " Aussi loin " qui dessine de plus en plus les contours d'une pop élégante et mélancolique.

Le 16 février 2018, paraîtra « Anti slogan » le 3ème album de Chevalrex . Cette fois, Rémy Poncet passe à la vitesse supérieure, son ambition va bien au-delà et il n’est plus question de “ musique de poche "... Un avant goût nous en est donné avec le titre " L'adversaire " qu'illustre un clip quelque peu surréaliste.

C’est la lecture des œuvres complètes de Simone de Beauvoir qui a inspiré à Chevalrex les chansons de l’album « Anti slogan ».