Et voici aujourd’hui l’histoire de trois jeunes femmes tout droit venues de Californie tombées dans le chaudron musical dès leur plus jeune âge.

Danielle, Este et Alana Haim à la soirée des Oscars Vanity Fair le 9 février 2020. © AFP / Jean-Baptiste Lacroix

Elles s’appellent Este, Danielle et Alana, elles sont sœurs et forment ensemble le groupe Haim, accessoirement leur patronyme.

Très tôt, papa Haïm, Moti met ses filles à la musique et forme même avec elle et maman Haïm, Donna un groupe de reprises nommé Rockinhaim.

Quelques performances dans des mariages, écoles et autres concerts caritatifs plus tard, Danielle et Este, les deux aînées, intègrent les Valli Girls.

Sans doute moyennement motivées par l’idée de chanter des chansons sur les cheveux, les filles décident de retourner à leurs études et de ne faire de la musique qu’en famille et de manière plus confidentielle mais chassez le naturel et le talent, ils reviennent au galop.

Danielle est repérée par la chanteuse Jenny Lewis qui l’emmène en tournée, où elle se fait encore une fois remarquer par un autre artiste.

Julian Casablancas avec qui elle collabore et tourne pendant un an et demi avant de rejoindre les Scarlet Fever, le groupe de choristes qui accompagne Cee Lo green sur scène.

Mais Danielle Haïm finit par retrouver ses sœurs et mettre en application les précieux conseils donnés par Julian Casablancas soit écrire et enregistrer.

Le résultat est d’abord un EP, Forever, sorti en 2012.

Avec le succès qu’on connaît, suivi dans la foulée par un album intitulé Days are gone un album qui leur vaudra moult récompenses, une gigantesque tournée en solo, mais aussi en en première partie du 1989 Tour de Taylor Swift.

Leur deuxième album, Something To Tell You arrive lui en 2017.

Un album dont la conception a été filmée et diffusée sous forme d’un court métrage, Valentine, réalisée par l‘immense Paul Thomas Anderson.

Revoilà aujourd’hui Este, Danielle et Alana pour un nouvel album coproduit par Rostam Batmanglij (ex Vampire week end) et intitulé Women In Music Part III.

Album duquel est extrait ce titre qui vous accompagnera cet été sur France Inter "I know Alone".

"I know alone" extrait de Women in Music Pt. III, le nouvel album d’Haim. Label : Polydor