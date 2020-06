Ils sont six ou sept ou huit, ils sont jeunes, ils se sont choisis un nom tragique, alors que leur musique est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la pop française ces cinq dernières années : Catastrophe !

"Encore", le nouveau titre du groupe Catastrophe. Label : Tricatel © Antoine Henault

Un collectif musical, culturel, humain qui, dès ses débuts en 2015, a décidé de ne pas succomber au pessimisme ambiant et qui croit encore et encore, aujourd'hui à tous les possibles !

Maintenant ou Jamais avec Catastrophe, ce groupe à géométrie variable, sur scène, ça oscille entre six et huit musiciens, qui veulent ré-inventer la roue, la musique, la scène, les paillettes, les chorégraphies.

Avec eux, on ne parle pas de concerts mais de performances, d'expériences et surtout de joie !

Il faut les voir sapés comme des milords, chanter, jouer, danser, Blandine agiter sa crinière blonde, présents au monde, heureux ! Ça vaut tous les antidépresseurs !

Le noyau dur de Catastrophe, c'est Blandine Rinkel, chanteuse, écrivaine, Pierre Jouan, principal compositeur et musicien et Arthur Navellou, chanteur / déclameur de la bande.

Très vite, l'équipe s'est étoffée, et chez les Power Rangers de Catastrophe, on ne s'interdit rien, on essaie, on se trompe, on s'amuse et surtout, on ne fait jamais deux fois la même chose !

C'est avec ce titre que l'histoire de Catastrophe se structure, ils sont alors repérés par Bertrand Burgalat, patron éclairé du so chic label Tricatel qui voit dans leurs doux délires, le futur de la pop française !

Ce ne sont ni des militants, ni des intellos mais des agitateurs, qui signent en 2017, une tribune dans Libération :

Puisque tout est fini alors tout est permis »,

Une sorte de manifeste générationnel qui nous invite à se secouer, à se prendre en main et à inventer une nouvelle voie !

En 2018, Catastrophe enfonce le clou avec un livre La nuit est encore jeune aux éditions Pauvert et un disque du même nom qui fait fondre les amoureux de la pop, Etienne Daho en tête !

Bebop Record, une des quatorze chansons totalement débridées de cet ovni discographique : baroque, éthéré, cabaret, lyrique, pop, politique, fantasque, audacieux...

Chaque chanson correspondant à une heure de la nuit

Catastrophe fait bouger les lignes et cherche à créer des moments. Avec eux, tout pourrait être autrement ! C'est leur mantra !

En 2020, Catastrophe reste cet espace pour tous les possibles, un nouvel album qui se veut comédie musicale s'écrit en ce moment même, on ne sait pas encore quand on aura le bonheur de les revoir sur scène, mais je vous propose de profiter tout de suite de leur nouvelle chanson Encore !

C'est parait-il le premier mot que la fée Blandine aurait prononcé dans sa vie !

Alors, encore et encore, "parler aux inconnus", "se saoûler la nuit", "faire l'amour partout", c'est l'ode à la vie de Catastrophe !

