Le premier album du groupe The Avalanches est un classique qui a définitivement marqué son époque et bousculé les frontières entre les genres musicaux. Ce disque ressort à l’occasion de son vingtième anniversaire, agrémenté de remixes inédits (signés entre autres par Prince Paul, MF Doom, Carl Craig et Stereolab).

The Avalanches en concert le 8 juillet 2017 à Lisbonne, Portugal. © Getty / Andrew Benge / WireImage

Le collectif de musiciens / producteurs / DJs australien a repoussé les limites de l’art du sampling et de l’échantillonnage en produisant il y a vingt ans cet album unique.

Un disque de pop dans lequel s’entremêlent par le biais de centaines d’échantillons toute la culture musicale de ces DJs passionnés de musique au sens large : Jazz, Calypso, Folk, Country, Bandes Originales de films, Rock, Disco, Pop, Soul, Funk, musiques électroniques…

Le label XL Recordings ressort l’album dans une version Deluxe le 4 juin, enrichi de versions inédites et de remixes signés Prince Paul, Carl Craig, Leon Vynehall ou encore Mario Caldato.

2001 a été une dernière charnière au cours de laquelle sont sortis des albums importants, qui ont tous marqué leur temps à leur manière : « Is This It » des Strokes, « Amnesiac » de Radiohead ou encore le premier album éponyme de Gorillaz.

Mais deux albums de 2001 ont vraiment changé la donne et bouleversé le paysage musical de l’époque. Evidemment « Discovery », le deuxième album de Daft Punk qui a littéralement imposé les musiques électroniques au grand public et a fait entrer la House et ses dérivés dans l’univers de la musique Pop. Et donc « Since I Left You », l’album des Avalanches qui a participé à la reconnaissance et à la généralisation de la culture du Sampling, technique jusqu’alors principalement utilisée par les producteurs de Rap et de musiques électroniques.

Dans cet album, des centaines d’échantillons de chansons, de musique, d’extraits de film, d’émissions, constituent la base et la matière première des morceaux. Il est impossible de lister la totalité ces échantillons, bien trop nombreux, mais on peut pour se faire une idée de la variété des inspirations du groupe, citer quelques artistes dont des morceaux ont été utilisés : Madonna, Bob Dylan, Françoise Hardy, Boney M, Fela Kuti, Liza Minelli, Kid Creole & The Coconuts, The Isley Brothers, Ceronne…

C’est un disque drôle, surprenant, encyclopédique, et érudit. Mais c’est surtout un album qui s’écoute comme une évidence, une sorte d’aventure qui nous raconte plusieurs décennies de musiques. Au casting de « Since I Left You », la chanson qui a donné son titre à l’album, on retrouve les voix des groupes The Main Attraction et The Duprees, un break de batterie de Lamont Dozier, des dialogues improbables du film «Club Med et la petite guitare de Tony Mottola.