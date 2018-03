" Always Ascending " le cinquième album du groupe écossais Franz Ferdinand est disponible depuis le 9 février dernier chez Domino Records.

Franz Ferdinand vient de sortir un nouvel album, "Always Ascending" © AFP / José Jordan

Originaire de Glasgow, Franz Ferdinand se fait connaitre en 2003 avec le EP " Darts Of Pleasure " qui lui vaudra une première page du NME, mais c’est en 2004 avec son premier album éponyme " Franz Ferdinand " que le groupe va très vite cartonner et même remporter un Mercury Prize, ce qui aura pour effet de le propulser au premier plan sur la scène internationale. Cet album était notamment porté par le single " Take Me Out ".

Suivront trois autres albums : “ You Could Have It So Much Better“ en 2005, “ Tonight : Franz Ferdinand “ en 2009 et “ Right Thoughts, Right Words, Right Action ” sorti en 2013. Trois albums dans la même veine : énergiques, mélodiques, très rock mais en même temps irrésistiblement dansants, ceci étant dû aux rythmiques implacables des morceaux, souvent très marqués en cadences ou en syncopes, des rythmes signés Bob Hardy à la basse et Paul Thomson à la batterie.

Sans oublier bien sûr ces riffs de guitares : incisifs, jouissifs, et pour ça, merci à Nick Mc Carthy !

Ne reste plus qu’à présenter le très élégant et charismatique Alex Kapranos, chanteur et guitariste du groupe, érudit francophile et fin gourmet à ses heures (il tiendra durant quelques années une rubrique culinaire dans le journal anglais The Guardian).

Tout au long de cette période, le groupe ne cessera quasiment jamais de tourner, offrant à son public dans le monde entier, des prestations de haut vol, au cours desquelles les morceaux emblématiques de Franz Ferdinand prennent toute leur substance.

En 2015 Franz Ferdinand forme un super groupe avec Sparks, fameux duo new-wave américain qui a marqué les années 80. Franz Ferdinand + Sparks = FFS.

C’est juste après cette expérience que Nick Mc Carthy, le guitariste, va quitter le groupe pour se consacrer à sa famille. Lui succèdent en 2017 : Dino Bardot à la guitare et Julian Corrie à la guitare et au clavier, faisant ainsi passer Franz Ferdinand de quartet à quintet. Et c’est en octobre de cette même année que le groupe annonce son retour et la sortie d'un nouvel album " Always Ascending ". Produit par le français Philippe Zdar (moitié de Cassius) ce nouvel album de Franz Ferdinand est ultra dansant, puisque s’y mélangent rock et dance music (parfois à la limite du disco !) pour un résultat parfaitement réjouissant.

Franz Ferdinand en tournée européenne, ça passe forcément par la France : Le 27 février au Zénith de Paris, le 19 mars Zénith de Toulouse et le 20 mars Zénith de Montpellier.