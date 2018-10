Frédéric Nevchéhirlian est un musicien français, slameur et poète, qui publie des albums et produit de nombreux spectacles depuis quelques années et il reste cependant peu connu du grand public…

Baigné dès l’enfance de mots et de poésie, Fred Nevché a grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans une famille d’origine arménienne et espagnole, et a démarré sa vie professionnelle comme professeur de français. Attiré par les mots et la musique, Nevché initie des soirées slam et poésie et participe à des ateliers d’écriture, à l’aube du slam français au début des années 2000. Il perfectionne son art au sein de son groupe d’origine Vibrion qui fut une découverte au Printemps de Bourges en 2005.

Il multiplie les collaborations pour divers projets aux côtés de Serge Tessot-Gay, co-fondateur du groupe Noir Désir, du rappeur américain Mike Ladd, du saxophoniste de free-jazz Akosh S., mais aussi de Rodolphe Burger, Sanseverino ou encore Marcel Kanche.

En 2009, Fred Nevché publie un premier album intitulé « Monde nouveau, monde ancien » constitué de douze plages de poésie-rock mixées par Jean Lamoot, le réalisateur des disques d’Alain Bashung et d’Étienne Daho.

Grâce aux mélodies extrêmement raffinées et travaillées qui accompagnent ses déclamations, Fred Neché impose un style singulier : une voix nonchalante sur fond de rock soft…

En novembre 2011, Frédéric Nevchehirlian publie un deuxième album, « Le soleil brille pour tout le monde » où il met en musique treize textes militants de Jacques Prévert, plus de trente ans après la mort du poète. Des textes confiés par sa petite-fille Eugénie Bachelot-Prévert, dont certains inédits qui n’avaient jamais fait l’objet d’une orchestration. Ce sont des poèmes souvent sombres qui trouvent avec l’univers de Nevché un écho bien contemporain, à l’instar de la chanson « Citroën »…

Nevché propose alors une relecture très moderne des textes du poète, sertis d’arrangements résolument actuels permettant de mieux faire découvrir la diversité et la profondeur des textes de Jacques Prévert.

En 2014, Fred Nevché publie « Rétroviseur », écrit en collaboration avec l’auteur de théâtre Ronan Chéneau, un album qui retrace son adolescence marseillaise.

A partir de 2015, il se consacre à la création d’un long poème « Décibel » qu’il écrit entre le Québec, Casablanca et Marseille. Ce poème de 30 minutes qui comprend 13 parties deviendra un album rêveur, poétique et voyageur, qui porte le nom d’une plage paradisiaque, « Valdevaqueros », paru le 21 septembre dernier. A travers ces treize chansons envoûtantes, Nevché nous invite à voguer sur l’océan, en croisant au large de l’Andalousie avec Johnny Hallyday comme passager clandestin à qui il rend hommage dans une de ses chansons.

Fred Nevché : album « Valdevaqueros » chez Internexterne. En concert au Point Éphémère, à Paris, le 11 décembre 2018.