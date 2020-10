Le duo américain Sylvan Esso vient de publier son troisième album "Free Love" sorti le 25 septembre chez Loma Vista Recordings.

Amelia Meath et Nick Sanborn de Sylvan Esso se produisent pendant le Bonnaroo Music & Arts Festival le 9 juin 2018 à Manchester, Tennessee. © Getty / Josh Brasted / WireImage

Sylvan Esso plus qu’un duo, est un couple musical, sur scène comme à la ville, formé par la musicienne multi-instrumentiste et chanteuse Amélia Meath et le producteur électronique Nick Sanborn. Ils sont originaires de Durham en Caroline du Nord où ils vivent encore aujourd’hui.

« Coffee » est l’un des titres à retrouver sur le premier album de Sylvan Esso. (« Sylvan Esso » 2014). Ce premier album plante d’emblée le décor musical dans lequel les deux artistes vont n’avoir de cesse de nous entrainer.

Entre pop et électro, le duo dégaine ses comptines acidulées, où les machines de monsieur et la voix de madame s’entrechoquent et s‘emmêlent dans un drôle de ballet.

Dans la lignée d’artistes comme Dirty Projectors, Feist ou Bon Iver, Sylvan Esso prend un malin plaisir à planter dons son terreau indie/pop, des graines électro, r’n’b, voire hip hop, pour produire d’étonnantes petites chansons.

« What Now » le deuxième album du duo sort en 2017 et il regorge de ces petites pépites pop.

« Radio » est un peu la chanson phare de l’album, un titre qui reflète bien l’univers du duo : une pop enfantine, moderne et dansante.

Et nous voici en 2020. « Free Love » est le premier album de Sylvan Esso depuis le mariage de ses fondateurs. C’est aussi le premier où ils chantent tous les deux, et enfin, c’est le premier album enregistré dans le home studio qu’ils ont construit dans les bois, tout près de leur domicile à Durham.

Dans un communiqué, voici ce que le groupe dit de ce nouvel album :

C'est un disque sur le fait d'être de plus en plus terrifié par le monde qui vous entoure, de regarder à l'intérieur de vous, pour se souvenir de toutes les fois où aimer les autres semblait si facile, afin que vous puissiez retrouver votre chemin vers cet endroit."

Avec ce titre « Free », Sylvan Esso se dévoile dans son plus simple appareil : c’est simple, c’est beau, c’est délicat et très épuré… une ballade toute en douceur. Mais sur l’album, on retrouve aussi des titres dans le registre pop/electro que le duo affectionne, et qui invitent à la danse.

La pièce maîtresse de l’album, c’est sans aucun doute ce titre qui squatte la playlist de France Inter depuis quelques semaines : « Ferris Wheel ». A noter que 2 clips illustrent cette chanson, mais je vous recommande particulièrement celui qui reprend toute l’imagerie du jeu vidéo Animal Crossing, c’est vraiment très réussi, l’univers d’Animal Crossing se mariant à merveille avec la musique de Sylvan Esso.

Le nouvel album de Sylvan Esso « Free Love » est disponible sur tous les supports.