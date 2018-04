En six ans, Feu! Chatterton a connu le succès du disque mais surtout le succès sur scène. Clément, Sébastien, Raphaël, Antoine et le très charismatique chanteur Arthur ont tout ce qu’on attend d’un groupe français : une énergie dévorante, le classicisme, la modernité et l’inspiration littéraire.

Feu! Chatterton © AFP / Loïc Venance

Le premier album de Feu! Chatterton « Ici le jour (a tout enseveli) » paru en 2015, laissait déjà entrevoir un potentiel très prometteur, notamment grâce à « La Malinche » qui a fait les beaux jours de notre play-list. D’autres titres de ce premier album financé grâce aux internautes par le biais d’un financement participatif, ont suivi le même chemin : « Fou à lier », « Concorde », « Boeing »… Le disque est certifié disque d’or et Feu! Chatterton sera nommé groupe révélation scène aux Victoires de la musique 2016, sans parler des nombreux prix et récompenses qu’ils ont obtenus…

Après l’ascension fulgurante de ces dernières années, Feu! Chatterton s’est accordé une longue pause, non sans avoir participé dans l’intervalle à l’album-hommage consacré à Yves Simon et au dernier album de Bernard Lavilliers.

Le nouvel album du groupe paru le 9 mars dernier s’intitule « L’oiseleur » (comme le poème de Maupassant). Rock, spleen et poésie en alexandrins sont au rendez-vous de ce deuxième disque qui a été précédé par déjà trois singles : « L’ivresse », « Souvenir » et « Ginger ».

« L’oiseleur » se révèle être un voyage halluciné où se mêlent réalisme contemporain et onirisme suranné avec quelques clins d’œil au cinéma pulp, poésie surréaliste, guitares new wave et scansion rap.

Ce disque « est le fruit d'une longue et dense année vouée à la poursuite de la lenteur et de la volupté, d'un lumineux refuge qui serait douceur et vérité. D'un jardin. Tout est passé si vite et si lentement ! Comme un songe », selon le mot de présentation laissé par le groupe sur sa page Facebook... Comme en témoigne le nouveau single : « L’oiseau ».

Feu ! Chatterton est en concert dans toute la France et sera au Bataclan de Paris, les 9, 10 et 11 avril.