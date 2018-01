Jonti est un musicien, producteur, parfois chanteur, né à Johannesburg en Afrique du Sud.

Jonti au Coachella Valley Music And Arts Festival en 2017 © AFP / Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jonti a commencé la musique lorsqu’il s’est installé à Sydney en Australie, en produisant du Rap. Il a multiplié les rencontres et les expériences en voyageant et en passant du temps à New York et à Los Angeles. C’est en Californie qu’il a rencontré l’équipe du prestigieux label indépendant label Stones Throw, sur lequel il signe en 2011. Depuis, trois albums ont vu le jour.

Jonti produit une musique étonnante, singulière, qu’on pourrait qualifier de pop légèrement déviante, psychédélique, de Hip Hop aventureux ou de Soul expérimentale. Ses arrangements sont d’une finesse incroyable. Il joue sur un équilibre entre des sons pop 60’s, riches, chaleureux, organiques, et les textures plus froides de différents synthétiseurs vintage.

Jonti a travaillé 5 ans sur la conception de " Tokorats " dont l’histoire a commencé dans un appartement New Yorkais et s’est finalisée dans un garage de la banlieue de Sidney.

Pendant ces 5 années, Jonti a travaillé sur d’autres projets avec des artistes comme King Krule, Earl Sweatshirt, The Avalanches, BabBadNotGood et Mark Ronson.

Il a également rencontré la chanteuse / poétesse / rappeuse Sampa The Great, Zambienne d’origine désormais installée à Melbourne, qu’il a invité sur le titre « Island Rose ».