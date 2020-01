« La musique qui danse et qui pense », c’est sur cette idée que le groupe Magenta s’est constitué pour produire une musique électro qui accroche l’oreille, à travers les deux premiers titres dévoilés à ce jour.

MAGENTA - Assez ? (Clip Officiel) © Capture d'écran Magenta Club/Youtube

Alors, Magenta : nouveaux venus sur la scène musicale française? Pas du tout ! Puisqu’il s’agit en fait du projet musical derrière lequel officie désormais le collectif Fauve.

Fauve, vous vous en souvenez sûrement, avait secoué le début de la dernière décennie. D’abord par le biais des réseaux sociaux où ils dévoilèrent leurs premiers titres, réunis ensuite sur le EP « Blizzard ».

Fauve se distingue immédiatement par des textes poétiques, crus et directs, débités dans un spoken-word fiévreux, sur une musique rock acoustique. Le collectif déchaîne les passions et se livre entièrement à travers des prestations scéniques intenses et survoltées.

Enfin, Fauve publie « Vieux frères » un album en deux parties, qui connait un énorme succès, ce juste avant que le groupe ne se mette en pause en 2015 pour se consacrer à de nouveaux projets. .

En octobre 2019, Magenta débarque avec le titre et le clip « Assez ? ». Et très vite on apprend que Magenta, c’est le nouveau nom et le nouveau projet de Fauve. Un projet que le collectif définit comme : de la musique qui danse et qui pense, en référence à la musique électronique des années 90-2000, la "french-touch", qui a marqué l’adolescence des membres du groupe.

L’autre surprise à l’écoute de ce premier titre, vient du fait qu’il soit non plus parlé, mais vraiment chanté. De quoi dérouter les fans de la première heure.

Début décembre, Magenta publie un deuxième titre « Tom Tom Club » toujours dans le même mood électro, enregistré dans le studio du collectif, avec des machines de l’époque (Roland TR 909, Akaï MPC, Korg Trident et Minimoog), et mixé par Boogie Vice et masterisé par Alex Gopher.

Voici ce que Magenta dit de ce nouveau morceau :

« Tom Tom Club » parle de la nuit et de l’oubli. De cette façon qu’on a de continuer à se retourner la tête à coups de boisson et de son, alors qu’on n’a plus vraiment l’âge. C’est un peu pathétique, mais faut bien oublier que le temps file et que le réel est tendu.

Le titre est une nouvelle fois accompagné d’un clip conçu comme un court métrage. Il met en scène une bande de jeunes, plus vraiment si jeunes, qui partent en virée et essaient d’oublier qu’ils n’ont plus 20 ans, et que plus le temps passe et plus ça penche…

Quant aux nostalgiques de Fauve, avec ce titre, ils devraient s’y retrouver un peu plus.

On ne connait pas encore la date de sortie de l'album de Magenta, mais ce sera pour cette année, avant l’été, et si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, le groupe a mis un numéro à disposition pour le joindre directement, c'est ici.