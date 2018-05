Représentante mondiale et reconnue pour une vie passée à écrire et chanter du calypso, la Queen Rose remet son titre en jeu avec "So Calypso" (Because).

Calypso Rose © AFP

La carrière de Calypso Rose a tout d’un roman : de son enfance, elle déclare souvent avoir grandi sans amis ...

Depuis, les choses ont bien changé, tout comme la place des femmes dans le calypso. Elle raconte (mais il existe plusieurs versions de cette anecdote) qu’elle a écrit son premier calypso, après avoir vu un chanteur voler de façon outrancière, la vedette à un duo de chanteuses.

Sous des airs de fête, le calypso est aussi une musique qui puise ses racines dans des revendications sociales, et Rose en est une des porte-parole. Son album « Far From Home » (2016) produit par Manu Chao remporta la victoire de l'album de musiques du monde aux 32ᵉ Victoires de la Musique en février 2017.

Aujourd'hui, notre presque octogénaire reprend le calypso blues de Nat King Cole, et propose un album ou elle reprend, entre autres : Aretha Franklin, The Melodians ou encore Angélique Kidjo.