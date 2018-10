JMSN vient de sortir "Velvet", son cinquième album, un disque au son chaud et classieux entre soul et RnB.

JMSN, chanteur américain de soul et de RnB, sur la scène du Smokin' Grooves Festival, en Californie (juin 2018) © Getty / Scott Dudelson

JMSN est un chanteur, multi-instrumentiste, auteur, compositeur et ingénieur du son, originaire du Michigan. Il est également une des très belles voix de la soul et du RnB contemporain aux États-Unis, mais sans doute pas la plus connue.

Nous avions déjà parlé de lui au mois de janvier dernier, lorsqu’il avait publié la chanson « So Badly » pour annoncer l’arrivée d’un nouvel album.

Ce nouvel album de JMSN, Velvet, vient juste de sortir sur son propre label white Room Records. À travers les quatorze titres du disque, JMSN montre une fois de plus tout son savoir-faire en matière de RnB, un RnB clairement inspiré par ce qui a pu se faire de meilleur à la fin des années 1980 et tout au long des années 1990.

La voix de JMSN, claire et sensuelle, semble avoir été faite pour chanter cette musique, sexy et sensuelle. Pourtant, le parcours de JMSN est assez atypique et il ne correspond pas du tout à certains clichés qu’on peut avoir des artistes de soul et de RnB. Il a commencé sa carrière de musicien dans un groupe de rock, avant de connaitre un certain succès sous le nom de Christian TV, un projet pop à des années lumières de ce qu’il produit aujourd’hui.

En écoutant ce cinquième album de JMSN, on imagine à quel point il aime le son de la soul, du funk, du RnB et de la newjack d’avant les années 2000. C’est un son qu’il revisite, avec lequel il s’amuse et qu’il remet brillamment au goût du jour.

Le titre que nous avons choisi de jouer dans la playlist de France Inter « Talk Is Cheap », est une ballade classieuses, langoureuse, qui s’appuie sur un groove infectieux et imparable