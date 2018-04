Le producteur et chanteur britannique Sohn annonce sa tournée européenne avec deux nouveaux titres, dont le mélancolique et lumineux « Nil ».

Sohn est un producteur, musicien et chanteur anglais qui s’est fait connaître en 2012 avec « The Wheel », un morceau qui démontrait en un peu moins de quatre minutes, l’étendue de son talent, évident : une production minimale, hypnotique, un groove froid mais imparable, au service d’une voix gracieuse, profonde, puissante et charmeuse.

https://www\.youtube\.com/watch?v=AslPYSm7jfg

Sohn fait partie avec James Blake, Jamie XX ou SBTRKT, d’une génération de musiciens anglais qui depuis une bonne dizaine d’années ont largement renouvelé et agité le paysage des musiques électroniques, en y apportant un supplément d’âme, des mélodies, des chansons. Ces artistes produisent avec exigence une musique à la fois pointue et accessible, parfois aux limites de l’avant-garde mais toujours évidente.

https://www\.youtube\.com/watch?v=9btsq496hkQ

La production de Sohn sur ce nouveau morceau intitulé « Nil » est absolument magnifique, un peu mélancolique, planante, émouvante aussi, mais surtout lumineuse et inspirée.

https://www\.youtube\.com/watch?v=vGPVze9ZApI

Sohn jouera au Café de la Danse à Paris le 23 avril prochain.

https://www\.youtube\.com/watch?v=nkrMQndIkOU