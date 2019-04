Le nouvel album de Sarah McKenzie «Secret of my Heart » (Normandy Lane) devrait faire du bien aux oreilles des amateurs et -trices de jazz vocal.

Pour ce cinquième album, Sarah McKenzie a retrouvé Chong Lim, le producteur qui avait accompagné ses premiers pas discographiques.

C’est lui qui m’a fait découvrir les titres « Native Dancer » du saxophoniste et compositeur Wayne Shorter et aussi « Stone Flower » d’Antonio Carlos Jobim, l’un des piliers de la bossa nova. J’entretiens avec Chong Lim une grande complicité musicale.

Pianiste, chanteuse, arrangeuse et compositrice, l‘australienne aime ses classiques : Duke Ellington, Oscar Peterson, Shirley Horne, Abbey Lincoln...

https://www\.youtube\.com/watch?v=oGoFoOQXa\_g

Dans tous ses disques, Sarah McKenzie mélange reprises de classiques du répertoire, et ses propres compositions. Et dans ce dernier disque, elle rend hommage à Dinah Washington et à Gershwin, mais son influence semble aujourd’hui bien européenne, puisqu’elle a commencé sa carrière, en s’installant d’abord à Paris, puis à Londres.

https://www\.youtube\.com/watch?v=wLHgKI3a2lE

Une migration volontaire qui lui avait permis de s'asseoir au piano avec Michel Legrand.