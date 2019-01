"Pass The Hours" est le tout nouveau titre de ce jeune musicien canadien, que nous vous avons fait découvrir avec son EP "Heaven’s Only Wishful" sorti l’été dernier.

MorMor (capture d'écran du clip "Waiting on the Warmth" sur la chaîne Youtube @MorMor Music)

De son vrai nom Seth Nyquist, MorMor a 26 ans. Il est chanteur, producteur et multi-instrumentiste. Il est né à Toronto où il vit toujours. Une ville qui l’a aidé à se construire et qui le stimule.

Pas à pas, MorMor est en train d’imposer sa marque dans le petit monde de l’indie-pop où l’on a tendance à le classer, bien que cette « étiquette » soit un peu trop réductrice. Car si indie et pop il y a bien, on entend aussi dans la musique de MorMor, de la soul, du blues, du rock et même un peu d’électro.

Ajoutez à cela : une production minutieuse, des textes introspectifs et une jolie voix de falsetto, et vous commencerez à percevoir un peu plus l’univers musical proposé par le jeune homme. Un univers que l’on découvrait avec « Heaven’s Only Wishful » son 1er EP/5 titres.

C’est avec ce titre que nous avions découvert MorMor. Un titre qui lui ressemble : fragile mais avec beaucoup de caractère. Un titre qui a changé sa vie. Car c’est le tout premier qu’il a posté sur Youtube. C’était en février 2018 : le clip en quelques mois sera vu plus de 3 millions de fois. Ce qui assez impressionnant quand on sait qu’il a tout fait, tout seul, sans label.

Le EP sorti en juin dernier, proposait quatre autres titres, à travers lesquels MorMor continuait de développer et d’expérimenter un format sans format. Entre pop et soul, légères et innocentes, les chansons du canadien sont tout à tour suaves et sensibles mais toujours teintées de solitude et de mélancolie.

Et puis en décembre, MorMor publie Pass The Hours. Avec ce nouveau titre délicat et élégant, MorMor nous enveloppe tout en douceur dans sa mélancolie toujours aussi suave. C’est chaud et douillet. Un petit bonheur pour réchauffer nos nuits d’hiver.

Pass the Hours c’est le tout nouveau titre du canadien Mormor. Son EP Heaven’s Only Wishful est bien sur toujours disponible. MorMor effectuera une tournée européenne ce printemps, tournée qui passera par Paris où il se produira à la Boule Noire le 25 mars 2019.