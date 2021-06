Nous poursuivons notre série sur les artistes qui vont nous aider à nous déconfiner en beauté, et Clara Luciani nous promet avec son nouvel album "Cœur" qui sort le 11 juin, un été dansant, chic et sexy. Tout un programme !

Portrait de l’auteure-compositrice-interprète et musicienne le 7 avril 2021 à Paris. © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN/Olivier Lejeune

Clara Luciani n’a pas encore trente ans mais elle est désormais une artiste incontournable de la chanson française. Originaire du sud-est de la France, elle fait ses premières armes au sein du collectif La femme, puis se lance en solo et publie en 2017 « Monstre d’amour » un EP de 4 titres, salué par la critique, et dans lequel on découvre sa voix chaude et sa frange !

Pour annoncer la sortie de son premier album « Sainte Victoire » en 2018, sort un titre qui sera une véritable déflagration dans la chanson française, faisant exploser son talent aux yeux de tous.

« La grenade » devient un énorme carton, mais ce ne sera pas le seul : « Sainte Victoire » l’album dont il est extrait, connaitra lui aussi un succès retentissant : certifié triple platine, encensé par la critique, il sera couronné de deux victoires de la musique (révélation scène en 2019, puis artiste féminine en 2020) et recèle une cascade de tubes : La baie, Comme toi, Ma sœur, Bovary, Nue…

Autant de chansons à la fois lumineuses et intimes, fortes et sensuelles, féminines et engagées, qui jouent souvent avec le clair-obscur des sentiments.

Entre Françoise Hardy, les Pretenders, Jacques Demy ou Abba, Clara Luciani cultive une chanson pop à la française, moderne et débordante d’énergie.

Elle apprécie également tout particulièrement les duos qu’elle multiplie avec bonheur et gourmandise : Nekfeu, Marc Lavoine, Katerine, Julien Clerc, Raphael … Ou encore il y a quelques mois, avec Alex Kapranos, le chanteur de Franz Ferdinand, dans une version française des plus torrides du « Summer Wine » de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

Depuis, Clara Luciani prépare son nouvel album, un exercice souvent périlleux lorsqu’on a connu un tel succès pour le premier. Et si on plus on rajoute à ça une pandémie mondiale…

Afin de produire dans les meilleures conditions possibles cet album, Clara Luciani a décidé de ne rien laisser au hasard, s’entourant de musiciens et producteurs brillants : Sage, Breakbot et Pierric Devin, et en ayant pour ambition affichée, de sortir de cette année tristounette la tête haute et le cœur léger.

Elle nous en donne un premier aperçu au début du printemps avec « Le reste » qui annonce son retour et son nouvel album « Cœur » à paraitre le 11 juin.

Et déjà le ton est donné : le nouvel album de Clara Luciani sera sensuel, solaire et dansant: une ode au dé confinement, à la chaleur humaine et au plaisir, pour mieux exorciser la morosité de ces derniers mois

Il faut que ça bouge / il faut que ça tremble/ il faut que ça transpire encore / dans le bordel des bars le soir/ débraillés dans le noir/ il faudra réapprendre à boire/il faudra respirer encore/

Ce sont là les paroles du refrain de « Respire encore », l’une des 11 nouvelles chansons que propose Clara Luciani, et nul doute que ce sera l’un des hymnes de l’été !

A noter aussi un très élégant duo avec Julien Doré sur « Sad & Slow », et puisque d’amour il est beaucoup question dans cet album à venir, je vous propose d’en découvrir tout de suite un nouvel extrait, chaloupé et sexy à souhait.

"Cœur" le deuxième album de Clara Luciani sort le 11 juin (Romance)

Et Clara Luciani viendra fêter cet évènement le 10 juin sur France inter pour une carte blanche qui lui sera consacrée de 20h à minuit (Invitée de "L’heure bleue" de Laure Adler, "Very Good Trip" de Michka Assayas et "Côté Club" de Laurent Goumarre, puis à 23h la radio de Clara Luciani)