Zhu, également surnommé Z, de son vrai nom Steven Zhu, est un musicien/ producteur de musique électronique californien...Et on ne présente plus Tame Impala, groupe australien de psyché/pop.

Tame Impala avec Zhu fera l'été en musique ici en 2017

Steven Zhu est agé de 29 ans, il est originaire de San Francisco mais vit aujourd’hui à Los Angeles. Zhu tout en préservant son anonymat (souhaitant n’être jugé que sur sa musique), s’est fait connaître en 2014 avec « Moves Like Ms Jackson » un mashup frais et sexy de plusieurs titres du groupe Outkast.

Fort de cette carte de visite et du mystère l’auréolant, Zhu revient quelques mois plus tard avec un premier EP, mais surtout le titre « Faded » qui sera l’un des gros succès électro de l’été 2014.

Suivra en 2015 un deuxième EP, et enfin en 2016, toujours dans un registre électro / deep house, Zhu publie « Generationwhy » son premier album sur lequel figure notamment : « In The Morning ».

L'album est un joli succès et Zhu s'offre quelques collaborations notables avec Skrillex, Gallant ou encore AlunaGeorge.

En ce printemps 2018, Zhu est de retour avec une balade électronique à la fois sophistiquée et organique, parfaite bande son pour un road-trip au bord de l’océan. Et pour ce voyage, Zhu nous fait l’immense bonheur de convier les australiens de Tame Impala.

Zhu et Tame Impala s’associent donc le temps d’un titre, et cette association est simplement magnifique ! La pop psyché de Tame Impala est en effet parfaitement mise en relief par le travail d’orfèvre de Zhu, la voix éthérée de Kevin Parker est comme dans un écrin de douceur, pour ce titre de house cosmique, envoûtant et enchanteur : « My Life »

Zhu sera en concert à la Gaîté Lyrique à Paris le 04 juin prochain.