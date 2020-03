Cinq ans après son précédent album, Lianne La Havas dévoile une nouvelle chanson intitulée "Bittersweet" pour annoncer la sortie de son troisième album.

Lianne La Havas, auteure-compositrice-interprète, en concert, le 6 juillet 2019, à Hyde Park (Londres). © Getty / Keith Mayhew / SOPA Images / LightRocket

Lianne La Havas est une chanteuse britannique de 30 ans, qui est née et a grandi dans le sud de Londres. C’est en 2011 qu’elle a sorti son premier EP, « Lost & Found », une jolie collection de ballades teintées de Folk et de Soul.

Dès ce premier EP, Lianne La Havas a été présentée comme une des nouvelles voix de la musique Soul anglaise, ce qui en soi n’a rien de péjoratif, d’autant plus qu’elle chante très bien la Soul. Mais elle s’est toujours sentie mal à l’aise avec cette image qui a été donnée d’elle, cette façon de la cataloguer, de la réduire à un seul genre musical.

Elle a dit, et répété, à la sortie de ses deux albums (« Is Your Love Big Enough ? » en 2012 et « Blood » en 2015) qu’elle aimerait que sa musique soit considérée dans son ensemble. Si plusieurs de ses chansons s’inscrivent effectivement dans le registre de la Soul, il y a dans ses disques beaucoup d’autres sonorités, qui vont de la Folk au Jazz, et de la Pop au Rock.

Après avoir commencé sa carrière de chanteuse en tant que choriste aux côtés de l’anglaise Paloma Faith, Lianne La Havas a signé avec le label Warner Music en 2010, juste avant de sortir son premier EP l’année suivante. Elle a alors été repérée par Bon Iver et a assuré les premières parties de sa tournée nord-américaine. Un peu avant la sortie de son deuxième album, elle a rencontré Prince, ils sont liés d’amitié et elle a participé à plusieurs titres sur son album « Art Official Age » sorti en 2014.

Cinq après son album « Blood », Lianne La Havas est donc de retour avec un troisième album qui devrait sortir avant l’été 2020, constitué de chansons qu’elle a pensées, écrites et composées à Los Angeles où elle a vécu ces deux dernières années.

Le titre qui a été révélé pour annoncer la sortie de ce disque, et qui vent d’entrer dans la playlist de France Inter, est une ballade classieuse, toute en élégance, qui nous rappelle à quel point elle est une formidable chanteuse.