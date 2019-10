Alors que son second EP/ mixtape «Spacehips» est sorti il y a seulement quelques mois, le quintette anglais Easy life revient avec «Earth» une chanson qui se préoccupe de notre planète.

Easy Life ou la parade hédoniste aux tracas du quotidien © Capture d'écran

C’est à Leicesester, ville nichée en plein de cœur d’une Angleterre pluvieuse et un peu morose, (l’Angleterre du « milieu ») que le groupe Easy Life se forme en 2017 sous l’impulsion du jeune Murray… Le garçon a grandi et travaillé toute sa vie dans la ferme de ses parents, à plumer des dindes et ramasser des pommes de terre…

Passionné de musique, c’est sur un coup de tête que Murray décide de monter un groupe avec une bande de copains. Ils sont tous multi-instrumentistes (trompette, saxo, claviers, guitares, percus…). Lui (Murray) en est aussi le chanteur, auteur et leader… Easy Life est né, et sort en 2017 un premier titre, qui va très vite se faire remarquer par les médias anglais...

« Pockets » le premier single du groupe Easy Life sorti en 2017 cumule aujourd’hui plus de 2 millions de vues sur youtube. Pas mal !

Il faut dire que dès ses débuts, le groupe a tout pour séduire aussi bien la presse que le public anglais : nonchalance, humour et décontraction au service d’une musique mélodieuse et aérienne, aux sonorités hip hop, jazz, funk et pop.

Cool et élégant, quelque part entre the Streets et les Arctic Monkeys, Easy Life propose sa vision groovy et colorée du monde. Un brin décalée.

En 2018 sort « Creature Habits » le premier EP/mixtape du groupe, qui pour l’occasion se fait signer par Island Records.

Tout s’enchaine alors rapidement pour Easy life : apparition à la télé dans Later… with Jool Hollands, tournée anglaise, coup de coeur BBC, articles élogieux dans la presse musicale…

En 2019, le groupe sort son 2ème Ep/mixtape « Spaceships » avant d’enchaîner les festivals (South by Southwest, Glastonburry, Great Escape…) puis une tournée anglaise qui se jouera à guichets fermés.

Easy Life publie ensuite deux nouveaux singles : « Houseplants » en mai et surtout « Earth » en juillet dernier. Un titre plébiscité par BBC1 et Annie Mac qui le qualifie comme étant le titre le plus chaud au monde !

Pour cette chanson à caractère écologique, Easy Life a profité d’un passage au Maroc pour tourner le clip dans une usine de recyclage de plastiques, en rappelant que la planète manque de plus en plus de ressources. C’est aussi un clin d’œil à ceux, qui face à la catastrophe écologique que nous vivons, n’ont plus l’impression de se sentir « chez eux ». Un ton léger pour un constat désolant. Super efficace !

En attendant un premier album de ce réjouissant quintette britannique, notez qu'Easy Life sera en concert en France en novembre pour quelques dates.