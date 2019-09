Lumineux, accrocheur et élégant, « Summer Girl » est le nouveau titre du groupe Haim, sorti au beau milieu de l’été pour annoncer la sortie prochaine de leur troisième album.

Avec « Summer Girl », Haim a ensoleillé notre été © Getty / Dia Dipasupil

Haim est un groupe américain, et c’est aussi le patronyme des trois sœurs qui forment ce groupe : Alana, Danielle et Este. Nées et élevées à Los Angeles dans une famille au sein de laquelle la musique était très importante, elles ont commencé à en jouer très jeunes, et elles ont fait leur apprentissage avec Rock In Haim, un groupe formé avec leurs parents, spécialisé dans les reprises. C’est en 2007 qu’elles montent le groupe Haim, au départ plutôt comme un amusement qu’un vrai projet professionnel. Une des trois sœurs, Danielle devient guitariste de tournée avec différents artistes, dont le groupe de Julian Casablanca des Strokes, entre 2009 et 2010.

Dès lors, les trois sœurs se mettent sérieusement au travail et sortent finalement en 2012 une série de chansons, rassemblés sur un premier EP, très remarqué, porté entre autres par un excellent single, « Forever ».

La musique de Haim est une pop racée, très référencée et accrocheuse. Les trois soeurs ont un talent évident pour écrire, composer et produire des chansons réjouissantes, accessibles et toujours très élégantes. Il se dégage de ce groupe et de leur musique, une facilité évidente, quelque chose de très chic et de totalement décontracté.

Après avoir sorti leurs deux premiers albums, « Days Are Gone » en 2013 puis « Something To Tell » en 2017, le groupe s’apprête donc à dévoiler son nouvel album.

Parallèlement à la préparation de ce disque, Danielle a travaillé de près avec le groupe Vampire Weekend lors de l’enregistrement du très bon « Father Of The Bride », album qui est sorti au mois de mai dernier.

Haim a sorti à la toute fin du mois de juillet le premier extrait de leur prochain album, un concentré de pop intitulé « Summer Girl », une redoutable tournerie en forme de clin d’œil appuyé et de très bon gout à un certain Lou Reed.