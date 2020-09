Avec "The True Story of Bananagun" le quintette australien Bananagun nous offre un premier album aussi fun, qu’exotique et groovy.

Le groupe Bananagun avec l'album "The True Story of Bananagun". Label : Full Time Hobby © Jamie Wdziekonski

Groupe originaire de Melbourne, Bananagun s’est réuni autour du chanteur guitariste et flûtiste Nick Van Bakel. Ce jeune multi-instrumentiste a d'abord été rejoint à la batterie par son cousin Jimi Gregg, puis par des amis qui partageaient comme eux le désir de toujours s'amuser en travaillant (super concept !).C’est ainsi qu’ont débarqué : Jack Crook (guitare/chant), Charlotte Tobin (djembé/percussions) et Josh Dans (basse).

Cette spontanéité et cette fraîcheur réunissant les cinq membres du groupe, transpirent à travers tout l’album « The True Story of Bananagun » qui est le fruit de nuits entières, passées à répéter et à jammer aux Phaedra Studios de leur producteur John Lee.

Nick garde un souvenir ému de ces moments :

C’était génial, on se voyait là-bas tous les soirs, on jouait avec de vrais instruments [et pas mes installations dans ma chambre]. On avait un peu tous l’impression d’être sur un nuage... »

Avec un son qui mêle joyeusement afrobeat, exotica 60’s, grooves endiablés, funk psych ou pop tropicale, la musique de Bananagun possède le charme irrésistible d’un monde exotique, un peu oublié…mais surement pas disparu.

Alors certes, en écoutant Bananagun on pense à Fela ou à Os Mutantes, mais pour autant, les australiens ne versent pas dans le revivalisme ou la nostalgie. Non, non et non ! Bananagun c’est de la vie, du fun et de la générosité avant tout.

Nous voulions faire quelque chose de différent de tous les autres … Nous voulions un son vif, joyeux, avec une profondeur semblable à celle de la jungle. Comme une ode à la nature. »

Bananagun c’est une grande fiesta tropicale et universelle. Et d’ailleurs, je vous mets tous au défi de ne pas remuer les oreilles sur le morceau qui suit. Il a pour titre « Out Of Reach » et il va faire groover la playlist de France Inter. Merci Bananagun !

Le premier album de Bananagun « The True Story of Bananagun » est sorti chez Full Time Hobby et il est disponible partout.