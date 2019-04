Avec au compteur déjà deux albums (dont le dernier « Capacity » sorti en 2017 était particulièrement réussi), Big Thief vient de signer sur l’excellent label 4AD, avec lequel il s’apprête à sortir le 3 mai prochain, un nouvel album intitulé « U.F.O.F. »

Adrianne Lenker du groupe Big Thief en août 208 à Larmer Tree Gardens © Getty / Burak Cingi /

Big Thief est un quatuor américain basé à Brooklyn, qui depuis maintenant 3 ans, produit une musique d’une beauté saisissante.

Une musique indie, entre rock et folk, d’une grande sobriété, qui souligne des textes pleins de poésie, entre douleur et douceur.

Big Thief réunit Buck Meek à la guitare, James Krivchenia à la batterie et Max Oleartchik à la basse, autour de la toute jeune mais ô combien talentueuse Adrianne Lenker. Songwriter et chanteuse du groupe, la jeune femme (25ans) est issue des rangs de la très fameuse Berklee College of Music.

Dès son premier album « Masterpiece » sorti en 2016, le groupe tape dans l’oreille de Pitchfork, magazine musical américain réputé pour son exigence.

Porté par la voix acidulée de sa chanteuse, ce premier album du quatuor américain propose 12 titres fragiles et gracieux, un vrai bonheur !

Le groupe ne s’endort pas sur ses lauriers, et après une longue tournée à travers les Etats Unis, Big Thief publie dès l’année suivante, en 2017, « Capacity » un deuxième album introspectif et délicat, ou Adrianne continue d’explorer ses propres émotions et expériences, à travers des chansons quasi autobiographiques.

Elle utilise la métaphore et le symbolisme pour exprimer l’essence de ces petites histoires, toujours vraies, ou presque, qu’elles soient funestes ou lumineuses…

Et c’est avec ce deuxième album que Big Thief sort de l’anonymat. Critiques unanimes et public conquis propulsent Big Thief au panthéon des meilleurs groupes indie rock américain de cette décennie !

En 2018, Adrianne Lenker prend le large le temps d’un album solo « Abysskiss » un album assez sombre avec lequel la jeune femme continue de nous toucher en plein coeur.

Une courte escapade, car c’est avec joie que nous apprenions tout récemment la sortie imminente d’un nouvel album pour la formation new yorkaise. Son titre : « U.F.O.F »

Ce sera donc le troisième album de Big Thief et le premier à sortir chez 4AD. Produit par leur collaborateur de toujours Andrew Sarlo, cet album a été enregistré au studio Bear Creek, dans l'Etat de Washington.

« U.F.O.F » le 3ème album de Big Thief sortira le 3 mai chez 4AD. Et le groupe sera en concert le 27 mai au Trabendo à Paris