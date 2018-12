La chanteuse revient avec “The Big Unknown”, un nouveau titre qu’elle a enregistré pour la BO de “Widows” (Les Veuves) du réalisateur britannique Steve McQueen.

Sade Adu, alias Sade, chanteuse de soul et jazz, icône des années 1980, notamment pour son "Smooth Operator", en concert au Stade de Wembley (Londres, Royaume-Uni, 13 juillet 1985) © Getty / Dave Hogan

Dans l’univers de la musique pop, Sade garde un statut particulier. Ultra classe, élégante, elle fait clairement partie des icônes du paysage musical des années 1980 et 1990, et bien au-delà. Révélée au grand public en 1984 avec son premier album Diamond Life, devenu très rapidement un classique, Sade a imposé son style, son esthétisme et sa musique bien-sûr, comme si c’étaient des évidences. Il faut reconnaître que le disque s’appuyait sur une collection de titres forts, accrocheurs, dotés d’un charme incroyable, tels que "Hang On To Your Love" ou "Smooth Operator".

Avec The Big Unknown, le nouveau titre de Sade, est arrivée l’annonce d’un nouvel album, son septième album studio. Sade n’en a donc sorti que six, entre 1984 et 2010, une discographie concentrée sur l’essentiel, un parcours sans faute. Ce que l’on sait de ce nouveau disque, c’est simplement que quelques chansons sont en cours de réalisation. Et ce que l’on peut imaginer, c’est que Sade et son équipe vont prendre leur temps pour faire ça bien.

The Big Unknown figure sur la bande originale du film Widows (Les Veuves) du réalisateur britannique Steve McQueen, sur laquelle on retrouve deux autres chansons (une de Nina Simone et une du groupe de rap américain The Cool Kids), le reste du disque étant composé de titres instrumentaux signés Hans Zimmer.

La chanson de Sade est une très belle ballade, fabriquée « sur mesure » pour le film, une chanson délicate, profonde et envoûtante sur la perte et l’abandon.