Benny Sings vient de sortir un nouveau titre, « Music », pour célébrer 2019, une très belle année pour lui, avec un album sorti chez Stones Throw, une tournée internationale et des rencontres passionnantes.

Benny Sings - "Music" (Stones Throw Records) © Capture d'écran/Youtube/Stones Throw

Ce musicien, producteur, chanteur hollandais, nous a été présenté ici même l’année dernière par Murielle Perez, qui avait été totalement séduite par son sixième album, « City Pop », sorti chez Stones Throw Records.

Malgré son enthousiasme, et la qualité de ce disque, Benny Sings n’avait pas trouvé sa place dans notre playlist, la concurrence est souvent féroce.

Mais en 2017, Benny Sings avait fait le bonheur de notre playlist grâce à un titre qu’il avait co-écrit et composé avec Rex Orange Orange County, une chanson qui sonne comme évidence et qui montre tout son talent d’auteur-compositeur.

Benny Sings, aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’année, a commencé à sortir de la musique en 2003. Véritable passionné de Rap, de Funk, de soul, de Jazz, il a œuvré en tant que producteur, arrangeur, bassiste, avant de se mettre au chant. En plus de ses projets personnels (il a déjà sorti six albums), il a collaboré avec différents artistes remarquables, tels qu’Anderson.Paak, Goldlink ou encore Mayer Hawthorne.

Mais c’est avec sa signature avec le label Stones Throw Records et la sortie de son album « City Pop » que Benny Sings semble avoir trouvé son équilibre, et en tout cas la bonne formule pour produire une musique pop, chic, accessible, un peu hors du temps, teintée de Californie, de Soul et de Jazz.

Benny Sings vient donc de sortir un nouveau morceau, pour célébrer 2019, pour remercier ses fans et pour poser les bases d’un nouvel album à venir.

La chanson s’appelle « Music » et a été produite, comme son album précédent, avec l’aide de Renaud Letang. Le résultat est réjouissant, chaloupé et légèrement old-school. Vivement le prochain album.