Elle a 20 ans et nous arrive de Bruxelles, elle s’appelle Iliona et s’apprête à sortir son premier EP « Tristesse » qui sera disponible le 05 février (Artside).

Auteur/compositeur et interprète, il aura fallu moins de deux ans et une paire de chansons, pour qu’Iliona sorte de l’ombre de sa chambre, où elle écrit et compose ses premiers morceaux depuis l’adolescence.

Tels de petits journaux intimes, les chansons de la jeune femme sont toutes en sensibilité, en émotion. Fragiles. Emouvantes. Sincères aussi. Rien d’étonnant donc, à ce qu’elles touchent droit au cœur tous ceux qui les écoutent.

C’est ainsi qu’il y a un peu moins d’un an, Iliona publie « J’ai du mal »

Cette chanson, non seulement Iliona en signe le texte et la musique, mais elle l’a également produite et en a réalisé le clip.

Car si Iliona s’accompagne le plus souvent au piano, elle manie aussi volontiers les logiciels de sons et d’images, faisant preuve d’une indépendance artistique lui permettant d’aller au bout de ses idées, de ses envies.

Très vite on remarque sa voix douce, ses textes à fleur de peau, ses mélodies tristes et belles, qui accrochent sans écorcher…

Iliona reconnait Françoise Hardy, Barbara, Lily Allen ou les Beatles dans ses influences musicales. Le cinéma aussi est une source d’inspiration. Enfin, comme toute « millenial », Iliona baigne dans le rap depuis l’enfance.

Rien d’étonnant donc à ce que ses chansons, de facture plutôt classique, se teintent aussi parfois de sons très urbains.

Avec « Reste » toute nouvelle chanson, mise en ligne il y a à peine un mois, on entend bien ces influences urbaines, avec l’utilisation de l’auto-tune sur la voix, un effet qui est très présent dans le rap.

Et y a-t-il une relation de cause à effet …

En tout cas, courant 2020, Iliona rejoint Artside (Damso, MHD, Zed Yun Pavarotti). Le label parisien est devenu sa deuxième famille et lui a permis de développer son univers en toute confiance.

Le résultat c’est la sortie de « Tristesse » son premier EP.

Un mini album sur lequel figure cette chanson qui nous a fait chavirer le cœur, et que vous pouvez donc retrouver dans la playlist de France Inter.