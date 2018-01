Six ans après "Rome" le compositeur italien Daniele Luppi nous propose une nouvelle aventure italienne avec l'album "Milano" sorti en fin d'année dernière, album pour lequel le quatuor New-Yorkais Parquet Courts est venu lui prêter main forte.

La pochette de l'album "Milano" de Daniele Luppi (extrait)

Avec "Rome" sorti en 2011, Daniele Luppi nous faisait voyager dans un univers musical aux couleurs western- spaghetti, sous influence Ennio Morricone. "Rome" était un album collaboratif auquel le fameux producteur Danger Mouse avait contribué, et sur lequel Jack White et Norah Jones prêtaient leur voix. Un album qui baignait dans une pop-folk lumineuse et très orchestrée, pour une déambulation musicale simplement magique...

Avec "Milano", Daniele Luppi poursuit donc son exploration italienne, mais change complètement de décor pour nous transporter dans un Milan décadent et chaotique, à la fois glauque et électrique, au cœur des années 80... Rien de surprenant, car si Daniele Luppi (aujourd'hui installé à Los Angeles) est bien connu pour son travail avec des artistes comme Gnarls Barkley, les Red Hot Chili Peppers ou encore Broken Bells, il est surtout réputé pour ses arrangements très "cinématographiques".

Qui dit nouveau décor, dit nouvelle ambiance musicale, et ce "Milano" est teinté de rock et de punk, quelque part entre le Velvet Underground et les Slits... Un album d'une énergie folle, pour lequel Daniele Luppi s'associe à l'un des meilleurs groupes de rock de ces dernières années, le quatuor de Brooklyn Parquet Courts, et invite sur plusieurs titres la chanteuse des Yeah Yeah Yeahs : la flamboyante et survoltée Karen O.

"Milano" c'est une ballade nocturne un peu hagarde, une collection d'histoires imaginaires, une galerie de portraits fictifs, où se croisent junkies paumés et marginaux, où le monde de la finance côtoie celui de la mode, un monde qui part à la dérive mais où tout semble possible...

"Milano" l'album de Daniele Luppi et Parquet Courts est sorti chez Columbia.