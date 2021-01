Décidée à consacrer sa vie à la musique, la sénégalaise Senny Camara est une des rares femmes au monde à jouer de la kora, un instrument traditionnellement réservé aux hommes.

Portrait de l’artiste, Senny Camara, chanteuse et joueuse de kora. © Helico Music

Senny Camara est une nouvelle venue dans la musique du monde.

Née à Dakar, Senny Camara a grandi à Tataguine, au sud du Sénégal, aux côtés d’une grand-mère qui l’a élevée dans les plus pures traditions animistes du peuple sérère. Une situation familiale qui l’a baignée très tôt dans les racines musicales profondes de son pays, notamment avec les chants de ndeup, un rite mystique pratiqué par la communauté Lébou qui vit au Sénégal. C’est donc au contact de ces répertoires enracinés que le déclic se produit chez Senny Camara, une période où la musique est devenue pour elle une véritable passion. : « J’aimais cette ambiance, dira-t-elle, et j’y ai trouvé ma voie ».

Décidée à consacrer sa vie à la musique, la chanteuse sénégalaise quitte l’école très tôt pour devenir animatrice musicale dans des hôtels de la Petite Côte puis, petit à petit, commence à chanter dans l’orchestre qui s’y produisait. « À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas apprendre à jouer de la musique. J’ai donc acheté une kora et j’ai commencé à la pratiquer ».

Senny Camara fait ainsi partie des rares joueuses de kora dans le monde, un instrument traditionnellement réservé aux hommes qu’elle apprivoisera au sein du Conservatoire de Dakar.

« Talibé », chanté en langue wolof, a été spécialement créé par Senny Camara pour le projet « L'Afrique à chanter », sous l’égide de Radio France et du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

Véritable ode à l'éducation, cette chanson fait référence aux enfants à Dakar qui n'ont d'autres choix que de mendier, parfois dès l'âge de 4 ou 5 ans.

Senny Camara est une femme libre, insoumise, au caractère volontaire. Elle partage de nombreux points communs avec celles qui sont ses références comme Nina Simone, Joséphine Baker, mais aussi Mahawa Kouyaté, la griotte guinéenne et reine de la kora, qui demeure pour elle, encore aujourd’hui, une véritable source d’inspiration.

Senny Camara : « Dialé »

https://www.youtube.com/watch?v=ifFlUxVHPTI

« Dialé » est dédiée aux familles endeuillées par la disparition en mer de migrants qui n’ont pu rejoindre ce qu’ils pensaient être l’eldorado… La chanteuse y adresse ses condoléances à celles et ceux que la migration a privés trop souvent d’un être cher.

La vie et l’amour amènent Senny Camara à s’installer en France à l’orée des années 2000. Sa route croisera celle de virtuoses mandingues en exil, de musiciens nomades comme Fixi ou l’argentin Ignacio Maria Gomez Lopez.

La musique de Senny Camara honore bien sûr la kora, mais elle invite aussi les cordes d’une harpe celtique, d’un cavaquinho brésilien ou encore d’un kanklès lituanien, tous venus enrichir son répertoire au fil des rencontres.

Le titre qui donne son nom au EP, « Boolo », signifie l’unité en langue wolof.

Senny Camara : EP « Boolo » (Helico music)