Il y a eu une sorte de miracle dans le monde du jazz. Un album oublié de John Coltrane enregistré en 1963 avec son quartet « Both Directions at Once: The Lost Album. » (Universal/Impulse!), vient de ressortir des oubliettes.

John Coltrane © AFP

Enregistré le 6 mars 1963, ce disque où l’on retrouve John Coltrane et les musiciens de son célèbre quartette - le pianiste McCoy Tyner, le contrebassiste Jimmy Garrison et le batteur Elvin Jones. Le quartet s’est donné rendez-vous dans les studios de Rudy Van Gelder, (à qui l’on doit de 2 100 albums principalement de Jazz, enregistré, mixé et mastérisé). Ils vont y rester toute une après-midi à l'issue de laquelle John Coltrane repartira avec une bande de l'enregistrement…

Cet album perdu et retrouvé 55 ans après son enregistrement est le chainon manquant, d’une épopée artistique qui va donner naissance à une des pierres angulaire du free jazz, puisqu'un an plus tard paraît « À. Love suprême », considéré comme un des disques les plus importants de l’histoire du jazz. « A lost album » S’écoute avec passion car il est rempli de secrets enfin dévoilés.