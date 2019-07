Et nous aussi par la même occasion… Sorti le 7 juin dernier sur le label Vietnam (H-Burns, O, Chevalrex) l’album « JE Sunde » se lit comme un journal intime, d’une infinie délicatesse.

Pour son premier album en solo, JE Sunde est touché par la grâce. © Joshua Ford

Jon Edward Sunde est un jeune musicien américain originaire du fin fond du Wisconsin, mais aujourd’hui établi à Minneapolis. Il a grandi entouré de lacs et de forêts, dans une nature grandiose, au sein d’une famille croyante et aimante. A l’époque, il réside non loin d’Eau Claire, la ville qui verra éclore le groupe Bon Iver.

Jon Edward vit alors avec son frère Jason et son meilleur ami Jesse, et à eux trois, dans les traces de Bon Iver, ils vont former leur groupe : The Daredevil Christopher Wright.

Le ton est donné. Dès le départ. On est clairement dans un univers musical, mélodique et harmonique, de folk : une folk sans âge, sans artifices, mais d’une beauté foudroyante. Dans la lignée de Bon Iver, Elliott Smith ou Bonnie Prince Billie, the DCW sortiront deux albums, qui leur feront sillonner les routes américaines et canadiennes.

Rattrapés par la réalité du quotidien, Jesse et Jason quittent le groupe pour travailler. Jon Edward part alors s’installer à Minneapolis. Il continue la musique, désormais en solo, et multiplie les petits boulots, il sera par exemple : homme de ménage, tout en composant sa musique et en jouant dans les petites salles du coin.

Durant les 4 dernières années, JE Sunde a pu peaufiner son écriture, sans rien perdre en sensibilité ou en émotion. Et le voici aujourd'hui signé sur le label Vietnam, avec un très joli premier album solo.

12 chansons qui se feuillètent comme autant d’instants doux, parfois amers, mais toujours délicats et d’une grâce infinie. Si l'on est toujours dans un univers folk, il y a aussi quelques légères touches de soul, qui nous emmènent dans un territoire musical se situant quelque part entre Paul Simon et Leonard Cohen.

L'album « JE Sunde » est disponible chez Vietnam Label depuis le 7 juin.