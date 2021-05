Avant la sortie de son nouvel album "Sensational" prévu chez 4AD pour la fin du mois de mai (en format digital, sortie physique fin juillet), Erika De Casier a publié "Drama", une chanson absolument charmante. Un vrai coup de cœur du printemps.

Portrait de la chanteuse, compositrice et productrice, Erika De Casier © Dennis Morton

Erika De Casier est une artiste / musicienne de 22 ans. Elle écrit, compose et chante depuis son adolescence. Née au Portugal d’une mère Belge et d’un père Cap-Verdien, elle est partie vivre au Danemark avec sa famille alors qu’elle avait 8 ans. Après un premier album solo sorti en 2019 sur son propre label, Independant Jeep Music, elle a signé en octobre dernier sur le prestigieux label anglais 4AD, et a sorti dans la foulée un titre qui condense tout ce qu’on aime du son électronique britannique des années 90 et le meilleur du R&B américain des années 2000.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Erika De Casier a commencé à produire de la musique dès le début de son adolescence. A 15 ans, elle a monté le duo Saint Cava avec un ami, et le groupe a sorti plusieurs titres remarqués dans un registre électronique, entre House et Garage. Mais elle a ensuite rapidement décidé de faire sa musique seule, en totale indépendance. Elle a sorti un premier album solo sur son propre label, un disque marqué par ses diverses influences, qui vont des musiques électroniques au rap américain, en passant par le R&B, la pop ou encore la bossa-nova.

Après cette expérience, elle a voulu compléter son parcours musical avec un master au Rythmic Music Conservatory de Copenhague, et a signé dans la foulée un contrat avec le label 4AD. La prochaine étape est désormais la sortie de son premier album pour le label anglais, annoncée pour la fin du mois de mai. En attendant, on se régale à l’écoute de sa nouvelle chanson, charmante, dans laquelle on entend le son anglais typique de la fin des années 90 (le fameux UK Garage) remis au gout du jour dans une version organique, douce et chaloupée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Erika De Casier - "Sensational" - Disponible le 21 mai chez 4AD