Un premier album intitulé tout simplement Némir qui vient de sortir, il y a un mois à peine, et il était temps.

Le rappeur, Némir. © Capture d'écran

Il y a d’emblée le sens du portrait et de la formule chez Némir.

Cela faisait plusieurs années (sept ans pour être précis depuis "Ailleurs" un EP de 10 titres déjà très riche) que l'on l’avait remarqué Némir, non loin de Nekfeu et des rappeurs de l’Entourage (entourage avec un E majucule, dont Nekfeu est issu).

Bref Némir a beaucoup d’atouts : une écriture féline servie par un débit souvent rapide, il y a chez lui quelque chose du virtuose qui se serait assoupli....

A ses débuts, Némir définissait son style par ce qu’il appelait la grimace verbale. Il y a quelque chose sinon du burlesque (quoique), en tout cas du comédien chez Némir, et ce premier album plutôt dense (seize morceaux sur presque une heure de musique) fait entendre des facettes très différentes.

Quelques exemples : plutôt trap orientale avec "Habibi", parfois funk sur le duo avec Nekfeu "DPLT" ou encore soul percussions sur le titre "Elle m'a eu" avec à ses côtés Gro Mo.

Beaucoup d’invités et de couleurs différentes donc dans ce premiers album solo de NEMIR…On y croise aussi le nancéen Kikesa mais aussi un double champion de France de football américain et rappeur : S.Pri Noir pour le duo "Rock’n Roll" (qui n’est pas franchement un morceau de rock, plutôt une course de syllabes)

Et puis on entend Némir aussi à l’aise avec une guitare... Peut-être le souvenir de ses racines perpignanaises ?

Vous savez que la communauté gitane est forte et présente à Perpignan, et Némir vient lui du quartier Saint Jacques, quartier historique au cœur de Perpignan, et au cœur de nombreuses attaques aussi : ce quartier gitano-arabe bordelo n’importe quoi, comme il le définit lui-même, est souvent présenté comme un nœud d’assistanat et d'illettrisme.

Nemir apporte -comme tant d’autres- un démenti à cette vision. Et il le jure, comme il dit dans le titre "Sur ma vie" en duo avec Alpha Wann.

Némirannonce déjà un concert à la Cigale le 14 mai 2020.