Une nouveauté dans la playlist d'Inter : le retour du groupe Phoenix le plus américain des groupes français avec ce titre "Identical".

Le groupe Phoenix le 5 avril 2018 à San Francisco, Californie. © AFP / KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES

Cela fait trois ans, depuis leur dernier disque Ti Amo, qu’on attend le nouvel album de Phoenix.

Les quatre membres du groupe :Thomas Mars (chant), Deck d’Arcy (basse, blaviers) et les deux frères Laurent Brancowitz (guitare) et Christian Mazzalai (guitare) font un peu durer le plaisir.

Après un livre paru cet hiver, un beau livre, plein de photos, Liberté, Égalité, Phoenix ! qui racontait par le groupe lui-même comment ensemble en 15 ans ils ont conquis le monde dans les années 2000 depuis Versailles jusqu'aux Etats-Unis, ils reviennent par le cinéma, et une bande originale, celle du prochain film de Sofia Coppola.

Phoenix et le cinéma ce n’est pas nouveau, souvenez-vous :

Virgin Suicides de Sofia Coppola , en 2000, la musique c’était Air bien sûr mais la voix c’était celle du chanteur de Phoenix, Thomas Mars, qui à l’époque s’était caché sous un pseudonyme.

On retrouvait encore une chanson de Phoenix dans le film Lost In Translation :

Phoenix avec Too Young, c’était dans la bande-originale de Lost In Translation. On se souvient de l’inégalable Bill Murray en Droopy fatigué et perdu à Tokyo.

Et c’est à nouveau l'acteur qui est à l’affiche du prochain film On The Rocks dont la sortie prévue le 23 octobre au cinéma. Phoenix en a assuré la supervision musicale (le choix des musiques non originales) et a composé « le score » : la partition originale.

On The Rocks, c’est l’histoire d’une jeune mère qui a des doutes sur son mariage, et renoue avec son père, un vieux playboy blasé :

La chanson de Phoenix pour ce film Identical parle d’amour mais surtout d’amitié. Elle est dédiée à Philippe Zdar, producteur, réalisateur de génie, décédé l’année dernière et avec qui Phoenix avait travaillé notamment pour l’album Wolfgang Amadeus Phoenix, récompensé d’un Grammy Award en 2010.

Je ne te connais pas simplement, j'ai grandi comme toi, identique. Je ne te connais pas simplement mais des roses reposent là, des pivoines aussi inoubliables, impossible à faire partir, je ne peux oublier ce que tu étais. Je perds un ami, je perds prise, priant le soir aux ondes radio, je ne suis pas prophète, je suis ton ami, prend mon avis et fais tes propres erreurs »

Phoenix, "Identical" (label : Loyauté/ Glassnote Records) extrait de la bande originale du film "On the Rocks" de Sophia Coppola, sortie prévue le 23 octobre au cinéma.